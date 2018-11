Michelle Obama dice en su libro que "nunca perdonará" a Trump por poner en peligro a su familia, dice The Washington Post

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - La ex primera dama de EE.UU. Michelle Obama habla sobre su disgusto por el presidente Donald Trump, así como los detalles personales de su vida antes y durante su estadía en la Casa Blanca, en su muy esperado libro "Becoming", informó el Washington Post el jueves.



Obama dice que "nunca perdonará" a Trump por los rumores que él difundió cuestionando la legitimidad del certificado de nacimiento estadounidense del presidente Barack Obama, pues dijo que amenazaba la seguridad de su familia.

"Todo el asunto [del nacimiento] era loco y mezquino, por supuesto, su intolerancia subyacente y su xenofobia casi no se ocultaban. Pero también era peligroso, deliberadamente destinado a agitar a los locos y chiflados", escribe, según diario The Washington Post, que obtuvo una copia temprana del libro que será lanzado el próximo martes.

"¿Qué pasaría si alguien con una mente inestable cargara un arma y se dirigiera a Washington? ¿Qué pasaría si esa persona fuera a buscar a nuestras niñas?", agrega. "Donald Trump, con sus insinuaciones ruidosas e imprudentes, estaba poniendo en riesgo la seguridad de mi familia. Y por esto nunca lo perdonaré".

Obama también narra cómo su "cuerpo zumbó de furia" después de escuchar los comentarios de Trump sobre agarrar a las mujeres.

"Era una expresión de odio que generalmente había sido mantenida lejos de la compañía educada, pero aún vivía en la médula de nuestra sociedad supuestamente iluminada, viva y aceptada lo suficiente como para que alguien como Donald Trump pudiera permitirse hablar sobre eso", escribe, según el diario.

Obama también describe sus luchas y triunfos privados en el libro, incluyendo su romance con su esposo, sus dificultades para tener hijos, incluido un aborto espontáneo y el hecho de que sus hijas fueron concebidas mediante la fertilización in vitro, y su trabajo para hacer suya la Oficina de la Primera Dama propia, según el periódico.

Shonda Rhimes, la productora detrás de los programas de televisión "Grey's Anatomy" y "Scandal", elogió las memorias como pioneras pero a la vez cercanas.

"No creo que nadie esté necesariamente preparado para leer una memoria como esta, especialmente si viene de una primera dama", dijo Rhimes al Post, después de haber leído una copia anticipada de "Becoming".

"Me sorprendió mucho, me sorprendió gratamente, el nivel de franqueza y el nivel en el que se abrió", agregó. "Me encanta la honestidad y el humor y la belleza con la que ella abordó el romance de su matrimonio y las tribulaciones de su matrimonio y su maternidad, y todas esas cosas con las que nos podemos relacionar como mujeres".

Obama también reitera que la política no es para ella, aludiendo a su anterior negación de una posible candidatura presidencial en 2020.

"Nunca he sido una fanática de la política, y mi experiencia en los últimos diez años ha hecho poco para cambiar eso", escribe, según el The Washington Post. "Sigo desanimada por la maldad".