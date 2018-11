Todo listo para el estreno de "Roma" de Alfonso Cuarón

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) – Una de las cintas mexicanas que ha despertado el interés de muchos cinéfilos y que incluso ya ha ganado varios premios a nivel mundial es "Roma" del director Alfonso Cuarón quien muestra un proyecto muy personal al presentar la vida de Cleo, una ayudante doméstica que trabajaba en su casa y que está basado en la mujer que lo cuidó desde que tenía 9 meses de edad.

Las protagonistas de "Roma" son tres grandes actrices, la experimentada Marina de Tavira, quien da vida a Sofía, la madre de los Cuarón y Yalitza Aparicio y Nancy García quienes hacen su estreno cinematográfico e interpretan a Cleo y Adela -respectivamente-, quienes dan vida a las trabajadoras de la casa.

Sofía y Cleo son dos madres de distintas clases sociales que en medio de los hechos ocurridos en el movimiento del 68 en la Ciudad de México se unen para sacar a su familia adelante.

Filmada en blanco y negro, "Roma" narra la historia de Cleo, la criada indígena de una familia de clase media de la Ciudad de México que vive en el barrio conocido como la colonia Roma a inicios de la década de 1970.

"La razón de cinta desde un inicio fue en blanco y negro, no me lo cuestioné; pero no me interesaba un blanco y negro nostálgico, no me interesaba un blanco y negro referencial. Me interesaba una película contemporánea", asegura el director de cintas como "La Princesita", "Solo con tu pareja" y "Harry Potter y el prisionero de Azkaban", entre otras.

"Roma" retrata la infancia de Cuarón y sus hermanos Carlos y Alfredo. El ganador del premio Oscar en el 2013 por la cinta "Gravity" explica porque tardó 10 años de realizarla: "Fue por un proceso de de la vida, de entender la esencia de la película y fue un proceso muy largo de preparación, de rodaje y de post producción".

¿Cuándo se estrena "Roma"? ¿Se verá en Netflix o en cines? Según la misma plataforma, la cinta se estrenará el 21 de noviembre en cines seleccionados de México, Nueva York y Los Ángeles.

Unos días después, el 29 del mismo mes, se estrenará en otras ciudades del mundo como Londres y posteriormente, el 14 de diciembre la cinta llegará a la plataforma de streaming para que esté disponible en todo el mundo.

Te invitamos a que escuches la entrevista completa con el director Alfonso Cuarón y las actrices Marina de Tavira, Yalitza Aparicio y Nancy García en nuestro podcast, Zona Pop.

