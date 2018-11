China restaura temporalmente la prohibición de productos de rinoceronte y tigre tras las críticas

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - China ha dado un giro tras una controvertida acción para legalizar el uso de productos de tigre y rinoceronte en peligro de extinción con fines "médicos", un movimiento que los activistas de la vida silvestre dijeron que sería un retroceso en los esfuerzos para proteger a los animales cada vez más en peligro de extinción.



En una entrevista con medios estatales publicada el lunes, un funcionario de alto rango dijo que "tres prohibiciones estrictas" permanecerían temporalmente para la importación, exportación y venta de rinocerontes, tigres y sus productos derivados.

"Me gustaría reiterar que el gobierno chino no ha cambiado su postura sobre la protección de la vida silvestre y no aliviará la ofensiva contra el tráfico ilegal y el comercio de rinocerontes, tigres y sus derivados y otras actividades criminales", dijo a la agencia de noticias Xinhua el portavoz del Consejo de Estado Ding Xuedong.

Dijo que una circular previa emitida por el Consejo de Estado que permite el uso de partes de rinoceronte y tigre por practicantes certificados de medicina tradicional china, "se pospuso después del estudio".

"Los departamentos pertinentes del gobierno chino pronto continuarán organizando campañas especiales para combatir el comercio ilegal de rinocerontes, tigres y sus productos derivados", agregó Ding. "Los actos ilegales serán tratados severamente".

'Sentencia de muerte'

La relajación de las restricciones al comercio ilegal de partes de tigres y rinocerontes, de las cuales China es un importante mercado y motor de caza furtiva, ha atraído la indignación de muchos activistas y advertencias de que desharía el progreso realizado en los últimos años.

El grupo de presión WildAid dijo en un informe a principios de este año que las restricciones en la venta de cuerno de rinoceronte en China y Vietnam habían provocado una caída importante en los precios y una reducción en la demanda del producto.

Iris Ho, especialista principal en Políticas y Programas de Vida Silvestre en Humane Society International, dijo en un comunicado que el anuncio de Beijing era una "sentencia de muerte" para rinocerontes y tigres en libertad.

"Este es un golpe devastador para nuestro trabajo en curso para salvar a las especies de la explotación cruel y la extinción, e imploramos al gobierno chino que reconsidere", dijo Ho.

El Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF, por sus siglas en inglés) pidió a Pekín que restablezca urgentemente la prohibición, y dijo en un comunicado que era "crítico" para salvar a la especie.

En 2010, la Federación Mundial de Sociedades de Medicina China emitió un comunicado diciendo que no había pruebas de los beneficios médicos declarados del hueso de tigre.

Tampoco se han encontrado pruebas de los beneficios médicos del cuerno de rinoceronte.

WildAid y WWF no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el aplazamiento de la nueva ley.

