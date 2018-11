Trump dice que no es racista, pero así no lo ven los nacionalistas blancos

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Le dijo a la multitud: "No debemos usar esa palabra", tal vez porque sabía de sus connotaciones de superioridad cultural a los demás

Los memes y comentarios en el sitio neonazi del Daily Stormer criticaron a candidatos no blancos que no ganaron, así como las pérdidas de los republicanos que no se consideran leales a Trump

(CNN) - Los supremacistas blancos están diciendo que fueron ganadores en las elecciones intermedias de la semana pasada.



MIRA: El presidente Macron advierte contra la retórica nacionalista y sus implicaciones en el discurso del Día del Armisticio

Ya estaban envalentonados por el lenguaje utilizado por el presidente Donald Trump y los miembros principales de su administración –palabras como "nacionalista" e "invasión" que tienen odiosos significados duales– según una revisión de sitios frecuentados por supremacistas blancos. Y vieron los resultados del martes como una victoria para es Estados Unidos blanco con lo que creen que será un progreso hacia un muro fronterizo, el fin de DACA y la ciudadanía por nacimiento.

Los memes y comentarios en el sitio neonazi del Daily Stormer criticaron a candidatos no blancos que no ganaron, así como las pérdidas de los republicanos que no se consideran leales a Trump.

"Esto cambió la historia. Eliminó la niebla de confusión que quedaba sobre qué es con lo que estamos tratando exactamente en este país", escribió el fundador y editor de Daily Stormer, Andrew Anglin. "Esta es una guerra racial. Punto".

Lo que no está claro es si los extremistas convertirán sus palabras en violencia, como supuestamente ocurrió con Robert Bowers, quien se declaró inocente de matar a 11 personas en una sinagoga el mes pasado, supuestamente porque creía que los judíos estaban ayudando a los "invasores".

MIRA: El sospechoso de la masacre de Pittsburgh hizo eco de términos contra inmigrantes que dominaron las transmisiones de Fox News

Anglin se sintió alentado por el triunfo del representante Steve King en Iowa, incluso después de que King fuera criticado por reunirse con un grupo austriaco de extrema derecha vinculado a los nazis y por retuitear a un simpatizante nazi declarado. King, un republicano, dice que no estaba al tanto de los vínculos nazis en esos dos casos, pero que ha usado retórica racialmente cargada y antiinmigrante durante años.

King logró ganar con el 50,6% de los votos en el 4to. Distrito del Congreso de Iowa, profundamente conservador. En Illinois, Arthur Jones, un autodenominado negador del Holocausto y ex líder del Partido Nazi de los Estados Unidos, obtuvo casi 56.000 votos, más de una cuarta parte del total, representando al Partido Republicano en el 3er Distrito del Congreso de Illinois.

"Steve King ganó", escribió Anglin. "Si anoche fue un referéndum sobre el nacionalismo blanco de Steve King, como los demócratas intentaron ponerlo, el nacionalismo blanco ganó".

En la campaña electoral del senador Ted Cruz que luchaba por la reelección en Texas, Trump declaró: "Soy nacionalista, ¿vale? Soy nacionalista".

Le dijo a la multitud: "No debemos usar esa palabra", tal vez porque sabía de sus connotaciones de superioridad cultural a los demás.

MIRA: Así es como el nacionalismo de Donald Trump ya ha cambiado al mundo

Pero no lo aclaró cuando le preguntaron al respecto el día después de la elección. Yamiche Alcindor de "PBS Newshour" le preguntó: "Algunas personas vieron eso como una forma de alentar a los nacionalistas blancos". Trump la rechazó diciendo: "Esa es una pregunta tan racista".

La periodista continúo: "Hay algunas personas que dicen que ahora se considera que el Partido Republicano apoya a los nacionalistas blancos debido a su retórica". Trump contestó: "Oh, no lo creo. No lo creo".

Pero otros aparentemente sí lo creen.

Un comentarista en en el canal 4chan bromeaba diciendo que era un guiño de Trump hacia ellos.

Anteriormente, otro póster declaró que Trump fue venerado por los supremacistas blancos: "Lo que los demócratas, todos los izquierdistas y expertos no entienden, es que TRUMP es el CAMPEÓN de los patriotas y de la herencia occidental/estadounidense.

Trump repitió dos veces más que la pregunta de Alcindor era racista. Pero nunca denunció rotundamente a los supremacistas blancos. Eso los llenó de alegría, calificando la conferencia de prensa como "gloriosa" y "hermosa" en el canal 4chan, incluso un comentarista escribió: "Honestamente estoy asombrado de este hombre como líder".

Quizás esta elección sí les dio energía a los nacionalistas blancos para votar, si pensaron que tenían un campeón en el gobierno. Pero también existe el temor, y el ejemplo, de que los hombres tomen los asuntos en sus propias manos violentas.

Bowers, el acusado asesino de la sinagoga, hizo eco de los puntos de discusión de Trump cuando escribió en el foro de libertad de expresión Gab: "He notado un cambio en la gente que dice 'ilegales' que ahora dicen 'invasores'". El post, realizado seis días antes del tiroteo, continuó: "Me gusta esto".