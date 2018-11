Melania Trump lidera una nueva tanda de despidos y furia en la Casa Blanca: lo que significa el caso de Mira Ricardel

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Expertos no creen que este movimiento cree tendencia

(CNN) - En esta Casa Blanca, nadie sabe cuándo caerá el hacha o quién la llevará.

Un nuevo día de despidos y furia que culminó en un asombroso juego de poder de la primera dama, Melania Trump, profundizó la ya histórica disfunción en el Gobierno el martes, dejando a los altos funcionarios cegados y confundidos.

Incluso en comparación con los altos cargos del personal, la agitación burocrática y el caos furioso que es la normalidad en la Casa Blanca del presidente Donald Trump, su repentina acción contra una alta funcionaria de política exterior fue una bomba.

En una declaración pública que salió de la nada, la oficina de la primera dama advirtió que la vice asesora de seguridad nacional, Mira Ricardel, con quien, según informes, se enfrentó por un reciente viaje a África, "ya no merece el honor de servir en esta Casa Blanca".

Su dramática intervención provocó la especulación de que la primera dama estaba en desacuerdo con su marido, estaba sobrepasando su papel y que el Ala Este se estaba deshaciendo. Melania Trump ya había dicho en una entrevista en ABC el mes pasado que no confiaba en algunos empleados de la Casa Blanca. Ahora, ella está haciendo algo al respecto.

Una persona le dijo a CNN que, increíblemente, Trump, el secretario general de la Casa Blanca, John Kelly, y la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, no tenían idea de que llegaría la declaración.

No es raro que la incomodidad aceche a la Casa Blanca después de una pérdida de las elecciones intermedias, ya que los empleados agotados por la primera mitad del mandato del presidente dan paso a tropas más frescas. Y el martes no fue la primera vez que una primera dama presionó a su marido sobre un miembro del personal que ella encuentra irritante.

Pero el temperamento volátil de este presidente y el nido de víboras que es su Ala Oeste ha infligido más presión sobre su personal de lo que es normal incluso en la Casa Blanca, donde las crisis siempre están a la vuelta de la esquina.

Varios miembros del gabinete, incluida la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, son objeto de ataques por susurros, filtraciones y especulaciones sobre su destino mientras hay especulación sobre sus posibles reemplazos.

Se dice que Kelly, que ha sobrevivido a varias rondas de rumores sobre su partida, a menudo supuestamente inminente, se dirige a la salida de nuevo. Y los informes filtrados de que Trump ve a Ryan Zinke como vulnerable a la supervisión demócrata han debilitado la posición del secretario del Interior.

Mientras tanto, Trump está atrincherado en su nombramiento constitucionalmente cuestionable de Matthew Whitaker, un crítico de Robert Mueller, para supervisar la investigación del fiscal especial como secretario de Justicia interino después de que despidieran a Jeff Sessions.

Se esperaba que Sanders se fuera, junto con su adjunto Raj Shah, pero su estado sigue siendo incierto.

Más que la agitación habitual del personal

Trump usa el caos como un instrumento de poder personal, dejando a todos inseguros de lo que sucederá a continuación, mientras se sienta en el centro de la tormenta listo para hacer su próximo movimiento.

La alteración de los rumores en Washington, al mismo tiempo que confunde al establishment político y las percepciones de cómo debe funcionar una Casa Blanca, permite al presidente mantener la fe en su base política.

Así que la intriga ha sido parte del gobierno desde el principio, junto con las narrativas de los medios de comunicación sobre que Trump dirige su Casa Blanca como un reality show y está constantemente disparando distracciones para que los reporteros vayan tras ellas.

Pero la turbulencia actual y el sentido de que las normas presidenciales se rompen por un presidente emocional y errático se sienten diferentes a las salvajes intrigas del personal al principio de la presidencia. Está empezando a generar preguntas reales sobre lo que está reservado para la nación durante la segunda mitad del mandato de Trump.

Parece seguro que Trump emergerá de este momento altamente cargado con menos restricciones si los altos funcionarios que han tratado de mantenerlo dentro de los límites de la costumbre presidencial y la ley se retiran.

Es posible que tenga más libertad para seguir un curso impredecible en el que a veces parece repasar las convenciones de gobierno y las barreras de seguridad constitucionales que a menudo parece que ni siquiera están allí.

Esto podría ser un problema creciente cuando el gobierno enfrenta un repentino estallido de investigaciones de la nueva Cámara demócrata, una realidad para la cual la negligencia de los republicanos les ha dejado profundamente mal preparados.

Y hay una buena posibilidad de que Trump se distraiga aún más con la investigación de Mueller con la especulación que se está calentando sobre posibles nuevas acusaciones y el contenido del tan esperado informe final del fiscal especial.

El martes, con su Casa Blanca alborotada, estaba sentado con sus abogados para responder a las preguntas escritas formuladas por Mueller, un momento crítico potencial para su presidencia.

Sorprendentemente, el presidente aún tiene que enfrentar una gran crisis internacional que no precipitó, como una llamada militar cercana con un adversario importante o una crisis financiera, que requerirá un liderazgo centrado e inequívoco y un equipo que funcione con unidad y propósito. Eso parece una posibilidad poco probable en esta Casa Blanca.

Después de todo, funcionarios como Nielsen y Kelly han puesto su propia reputación en el lugar, defendiendo las polémicas políticas del presidente sobre inmigración, solo para que él las cambiara al final.

En este momento, los únicos empleados de la Casa Blanca que podrían considerarse seguros son sus parientes: su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner.

Pero el peligro de dirigir un ala oeste en el modelo nepotista del negocio de Trump se ha aclarado recientemente con la crisis por el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi.

El asesinato, que causó indignación global, está siendo ampliamente atribuido a Mohammad bin Salman, el príncipe Heredero a quien Kushner apoyó en la política de Medio Oriente.

Melania Trump muestra su poder

El golpe del martes de la primera dama fue notable. En una demostración de fuerza que aparentemente se estaba gestando durante días, hizo que la posición de Ricardel fuera insostenible.

En una pizca de intriga adicional, Melania Trump le retorció el cuchillo al asesor de seguridad nacional, John Bolton, quien ha forjado su merecida reputación como un asesino burocrático despiadado, y quien estaba fuera de la acción a casi 16.000 kilómetros de distancia, en Singapur.

No fue la primera vez que un miembro del personal del ala oeste pagó el precio por haberse peleado con una primera dama.

Los chismes a menudo rebosaban sobre la mala voluntad entre Nancy Reagan y el ex jefe de personal de la Casa Blanca Don Regan. George Stephanopoulos escribió en sus memorias sobre los enfrentamientos con Hillary Clinton cuando prestó servicio en la Casa Blanca de su marido. Y a menudo se hablaba de tensión entre Michelle Obama y el primer secretario de Prensa de su esposo, Robert Gibbs.

Pero es difícil encontrar un precedente para el despido público, y categórico de Ricardel por Melania Trump, un golpe que ejemplificó la voluntad de la primera dama de mostrar su peso político.

Sin embargo, Marc Short, el ex enlace del Congreso con Trump, le dijo a Erin Burnett de CNN que, si bien su movimiento no tenía precedentes, no era probable que comenzara una nueva tendencia.

Una fuente le dijo a Jeff Zeleny de la CNN que Trump, a quien a menudo le resulta difícil despedir a las personas en persona, había decidido que Ricardel tenía que irse, aunque se le estaba dando tiempo para limpiar su escritorio.

Algunas fuentes de la Casa Blanca pintaron una imagen de Ricardel como alguien con quien es difícil de trabajar y dijeron que había protagonizado muchas peleas desde que subió a bordo en abril.

"Ella atravesaría un muro de ladrillos por ti, pero su personalidad no es para todos", dijo otro funcionario.

Sin embargo, Ricardel aún no ha tenido la oportunidad de contar su propia historia. Y el tono de cualquier Casa Blanca se establece desde arriba, y no hay duda de que hay pocos lugares más difíciles para trabajar en Estados Unidos.

- Kate Bennett, Pamela Brown, Jeremy Diamond, Jeff Zeleny y Sarah Westwood de CNN contribuyeron a este informe.