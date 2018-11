Contienda por el Senado de Florida se dirige a un recuento manual

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - La contienda del Senado de Florida se dirige a un recuento manual después de que una revisión inicial de las máquinas de votación mantuvo al senador demócrata Bill Nelson detrás de su rival, el gobernador republicano Rick Scott.

Pero a pesar de que un recuento mantendrá a Nelson en la lucha por al menos otros días, sus probabilidades de ganar podrían haberse reducido aún más el jueves, pues el recuento, que terminó en el plazo de las 3 p.m. ET, da una docena de votos más para Scott, cuya ventaja ahora es de más de 12.600, o 0,15%.

La carrera por el gobernador se mantuvo fuera del margen de 0,25% requerido para un recuento manual, lo que significa que el exrepresentante republicano Ron DeSantis probablemente será el próximo jefe ejecutivo del estado, derrotando al demócrata Andrew Gillum. El alcalde de Tallahassee, que ganó un solo voto en el recuento, revocó su concesión el fin de semana pasado y dijo que el jueves continuará presionando para que se cuenten todos los votos.

Las juntas electorales en todo el estado han estado utilizando máquinas de votación para volver a contar las boletas electorales esta semana, y algunos de los condados más grandes están trabajando todo el día y toda la noche. Cuando llegó la fecha límite del jueves, tres contiendas en todo el estado —las de Nelson y Scott para el Senado; Gillum y DeSantis para gobernador; y el republicano Matt Caldwell y la demócrata Nikki Fried para comisionado de agricultura— se encontraban dentro del margen de 0,5% requerido para un recuento de máquinas en todo el estado.

Tanto la contienda del Senado como del Comisionado de Agricultura se dirigen ahora a revisar los sobrevotos y las infracciones, un conjunto de votos más restringido pero potencialmente volátil. Estas son las boletas electorales en las que el votante pareció marcar más candidatos de los permitidos (sobrevotos) o en los que votaron por menos candidatos de los permitidos (infracciones).

No todos los condados cumplieron con el plazo.

El condado de Palm Beach no cumplió con el plazo del recuento, lo que significa que el recuento no oficial de la semana pasada del condado es el que se llevará a la siguiente fase de recuentos. En el condado de Broward, el director de elecciones anunció que enviaron sus nuevos totales de recuento al secretario de estado dos minutos después de la fecha límite, lo que provocó que el secretario no los aceptara y en su lugar usara los primeros resultados no oficiales de Broward antes del recuento.