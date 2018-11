EE.UU. investiga más de 200 casos de rara enfermedad similar a la polio; 80 han sido confirmados

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Se han confirmado 80 casos de la enfermedad parecida a la polio conocida como AFM en 25 estados de Estados Unidos este año, confirmaron los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, este lunes.

Además, hay 139 casos bajo investigación, para un total de 219 confirmados y bajo sospecha. Esta cifra representa ocho casos más confirmados de lo que la agencia había reportado la semana pasada, y 20 casos adicionales bajo investigación.

Los CDC señalaron un aumento en los reportes de los pacientes que están bajo investigación, que empezaron a experimentar síntomas en agosto, septiembre y octubre. No ha identificado los 25 estados con los casos confirmados de la investigación, ni tampoco ha dicho en cuántos estados se han reportado los casos que están bajo investigación.

La mielitis flácida aguda (MFA) es una enfermedad rara que afecta el sistema nervioso central, específicamente la materia gris en la espina dorsal. La enfermedad puede causar complicaciones graves, como parálisis o insuficiencia respiratoria, y requiere atención médica inmediata.

Los funcionarios aconsejaron a los padres que no se asusten y que estén atentos ante cualquier aparición repentina de síntomas. También sugirieron que los niños estén al día con sus vacunas y que se laven las manos.

El mes pasado, los CDC dijeron que el 90% de los pacientes desde 2014 han sido niños menores de 4 años, aunque los adultos también pueden desarrollar MFA.

Otros síntomas incluyen caída de la cara o de los párpados, dificultad de movimiento de los ojos, problemas para tragar o dificultades para hablar.

Las investigaciones están en curso para determinar la causa de la MFA, aunque hay un enfoque en los enterovirus, que pueden causar enfermedades respiratorias y el Virus del Nilo Occidental, y otros virus de esa familia.

Según los CDC, ha habido 404 casos de MFA en Estados Unidos desde agosto de 2014. El número de casos puede ser más alto, pero la condición no es de reporte obligatorio, así que no todos los casos son reportados a los departamentos de salud estatales y por tanto puede que no estén incluidos en las cifras de los CDC.

“Incluso con un aumento de los casos desde 2014, la MFA sigue siendo una condición muy rara. Menos de una persona entre un millón contraen MFA en Estados Unidos cada año”, dicen los CDC.

La AFM alcanza su punto máximo cada dos años estacionalmente a final del verano y del otoño, pero los expertos aún tienen que identificar un único factor geográfico o explicar la causa. También es desconocido por que algunos pacientes se recuperan y otros tienen efectos prolongados.