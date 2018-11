La montaña rusa de emociones que llevó a Rozalén a dos nominaciones en los Latin Grammy

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android y si tienes Spotify, suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPop.

(CNN Español) – Todo empezó en su natal Letur, una población al sureste de España. Su carrera y su historia familiar se moldearon en las calles de Albacete, las mismas que inspiran su tercer disco: "Cuando el río suena...".

Su nombre es Rozalén, tiene 32 años y está nominada a los Latin Grammy en dos de las categorías principales: "Álbum del año" y "Canción del año".

La entrevista con Rozalén la puedes escuchar a partir del minuto 3:45.

Rozalén atravesó su puerta violeta y llegó hasta Las Vegas, una ciudad en donde confiesa estar viviendo cosas "surrealistas", una ceremonia en la que soñaba estar y de las que sus nominaciones llegaron por sorpresa.

Semanas antes de los Latin Grammy, Rozalén abría las puertas de su habitación a Zona Pop CNN, el podcast de cultura pop de CNN en Español, y nos cuenta cómo es que dos años de entrevistas y de desnudar el corazón de su familia resultaron en la producción discográfica que la llevó a los premios más importantes de la música latina.

La puerta violeta

El sencillo de "Cuando el río suena..." le dio a la cantante española una nominación en la categoría "Canción del año", que comparte con artistas como: Mon Laferte, su compatriota Rosalía, Kany García y uno de sus ídolos personales, Jorge Drexler, y que más allá de premiar una canción, reconoce el trabajo del compositor.

El tema habla de una "liberación tras una represión, la venda que se cae, una puerta que se abre para entrar en otra dimensión por fin amable. Es igualdad. Es feminismo", según Rozalén.

Un tema fuerte que toca los matices de lo que es estar en una relación abusiva.

"Lo primero que pensé cuando me enteré de las nominaciones –aparte de llorar dos o tres días–, y que era lo que más me emocionaba, era cómo es posible que una canción que hable de esto llegue hasta ahí. O sea, ¿eso qué significa? Pues que está pasando algo muy importante en cuanto a la lucha feminista y de las mujeres. Eso a mí me emociona el triple. Si hubiera sido otra canción, seguro que me alegraría, pero con ésta estoy como muy, muy emocionada", dijo Rozalén a Zona Pop.

Pero, ¿cómo reacciona al público a una canción que habla de una situación tensa debajo del techo de su propia casa?

"Mucha gente llora mucho cuando escucha la canción, y que a la vez tiene ese punto de alegría. Es una canción muy melancólica que te provoca algo como muy confuso. El estribillo es muy liberador, 'dibujé una puerta violeta y me liberé', y acabé en un prado verde, feliz. En las estrofas estoy hablando de imágenes que son duras, en realidad, si uno las piensa. Y sí, provoca muchas cosas, no sé ni cómo ha salido, pero estoy feliz".

"Cuando el río suena..."

Fueron dos años que le tomaron a Rozalén entrevistar a sus familiares, escarbar entre los escombros de historias que databan de décadas, como con "Justo", una canción que cuenta la historia de su tío-abuelo desaparecido en la guerra civil de España (1936-1939).

Rozalén dice que lo que le pasa con esta canción es "algo muy brutal y yo llegué hasta a pensar que llevaba un fantasma. Yo quería escribir la canción de nuestro desaparecido de la guerra sin imaginar ni de broma que lo íbamos a encontrar", explica.

"Llevo dos años entrevistando a mi abuela para escribirle a su hermano una canción. Y la música y la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica me han llevado a descubrir la fosa común donde se encuentran sus restos desde hace casi 80 años. En Arganda del Rey, con otros más de 200 soldados. Después de vivir lo que ha supuesto para mi abuela y mi familia encontrar su nombre en un registro, saber dónde llevarle una flor, una oración...siento la responsabilidad de contar nuestra historia. Se cerró la herida, finalizó la etapa de duelo, se respira paz...", cuenta la cantante.

La producción discográfica supuso para Rozalén y su familia una suerte de catarsis. El disco también nació en un año en el que la cantante dice no estar atravesando una de las mejores situaciones.

"Yo pasé un año regular, por muchas historias, y ha sido el año donde yo compuse este disco. Bueno, de estar un poco perdida, de vivir cosas que no son bonitas, de decepciones, de reencontrarme con estas historias también familiares. Entonces, pues mira, al final siempre lo que uno dice: si no hubiera crisis, no evolucionaríamos; y a mí, si no me hubieran pasado ciertas cosas así tristes, pues no hubiera sacado este disco, ni hubiera aprendido un montón de cosas, así que pues mira hasta de la tristeza hay que alegrarse", dice la cantautora.

La también psicóloga está nominada en esta categoría junto a Pablo Alborán, J Balvin, Chico Buarque, Jorge Drexler, El David Aguilar, Kany García, Natalia Lafourcade, Luis Miguel y Monsieur Periné.

¿Cómo ha ayudado a Rozalén la psicología para componer canciones? ¿Qué otros secretos familiares reveló en este disco?

Te invitamos a que escuches la entrevista completa con Rozalén en el episodio 76 de Zona Pop.

Si tienes iOS, descárganos y suscríbete a través de Apple Podcast: https://itun.es/us/xwHHib.c. Si tienes dispositivos Android, te invitamos a suscribirte aquí: http://tun.in/pine8.

Y si tienes Spotify, también nos puedes escuchar aquí. Queremos que seas parte de la comunidad #ZonaPopera.