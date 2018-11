Paula Barragán, la ecuatoriana que diseñó la imagen artística de los Latin Grammy 2018

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android y si tienes Spotify, suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPOP.

(CNN Español) Originaria de Quito, la diseñadora gráfica Paula Barragán fue la elegida para diseñar el afiche central y toda la imagen de la entrega número 19 de los Latin Grammy que se lleva a cabo el jueves 16 de noviembre, en Las Vegas.

Pero ¿cómo fue que le dieron esta oportunidad? Un día en marzo recibió un correo electrónico de Gabriel Abaroa, el presidente de la Academia Latina de la Grabación.

“Fue una gran sorpresa porque me encontré con mensaje que fue un poco raro porque yo no soy cantante. Era una carta escrita por el presidente de la Academia Latina de Grabación en el que me contaba cómo funcionaba la Academia y los Latin Grammy y que cada año eligen a una artista latinoamericana para que diseñara una imagen que sería utilizada en todo lo que tuviera que ver con los Latin Grammy y me preguntó si me gustaría hacerlo porque nunca habían tenido una artista ecuatoriana y tras ver mi trabajo, me propuso hacerlo para esta edición”, afirma la diseñadora -vía Skype- desde su estudio en Quito.

La imagen debía ser plasmada en un lienzo de 1 m por 1,30 m, en el cual debía estar incluido el elemento central de la ceremonia: el gramófono clásico de los Latin Grammy. La creación de esta nueva imagen era 100% libre y con el estilo característico de Barragán.

¿Cómo incluir los elementos musicales a este gramófono y a esta planta que crecía?

Barragán explica: “Lo primero que hice fue preguntarme qué es para mi la música, y la respuesta fue algo vital y esencial, es como la sangre y el corazón que tienen los latidos del corazón y que sin eso, no tiene sentido vivir.

"La música está todo el tiempo ahí, te cambia de ambiente, te da sentimientos, te hace cambiar y para eso pensé en los amigos músicos y bailarines, cómo es que crean sus composiciones con pausas, silencios, cadencias y ritmos, y lo que me propuse es que el afiche sonara, quería que vibrara, que tuviera ritmo y sonido.

"Pensé que era como una canción que fluye y cuenta una emoción. Todo es como una planta de la que van saliendo la música del gramófono que crecía para abajo, arriba, con frutos jugosos, la vida, los animales, una selva en donde pasa de todo”, explica la diseñadora gráfica.

"Paula tiene una visión cautivadora, que interpreta en forma creativa e impresionante el sentir cultural de Iberoamericana. Su extensa experiencia, magnífico gusto y atrevido espíritu, convergen en un resultado extraordinario que explota en brillantes colores y formas celebrando una nueva entrega del Latin GRAMMY®, así como nuestra propia música", dijo Abaroa en un comunicado de prensa.

La Academia Latina de la Grabación anuncia que Paula Barragán será la artista oficial de la 19a Entrega Anual del #LatinGRAMMY… https://t.co/UKrhyJ3qe1 pic.twitter.com/i1JC1gFj1h — Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) October 16, 2018

Paula Barragán nació en Quito, Ecuador. Obtuvo su licenciatura en Bellas Artes, en Diseño e Ilustración en el Pratt Institute de Nueva York. Ha ilustrado cinco libros para niños publicados en Estados Unidos. Sus obras de arte se encuentran en el Museo del Banco Central del Ecuador.

Te invitamos a que escuches la entrevista que le hicimos a Paula Barragán sobre lo que representa en su carrera profesional el haber plasmado sus ideas en el poster/afiche de los Latin Grammy.

Si tienes iOS, descárganos y suscríbete a través de Apple Podcast:. Si tienes dispositivos Android, te invitamos a suscribirte aquí. Y si tienes Spotify, también nos puedes escuchar aquí:. Queremos que seas parte de la comunidad #ZonaPOPERA.