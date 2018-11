¿Son mejores las dietas bajas en carbohidratos para bajar de peso? Esto dice un estudio

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN)– La mejor manera de mantener la pérdida de peso puede ser un cambio en tu dieta a una baja en carbohidratos, según un nuevo estudio.

El estudio, publicado este miércoles en la revista científica BMJ, involucró a 164 personas con sobrepeso u obesidad. Su peso se redujo en un 12%, y fueron estabilizados en ese peso y sometidos a una dieta alta, media o baja en carbohidratos por 20 semanas.

Los tipos de dietas estaban hechas así: 1) un 20% de carbohidratos y proteína y en un 60% de grasas; 2) 40% de carbohidratos y grasa y un 20% de proteína, y 3) 60% de carbohidratos y 20% de proteína y grasa.

“Encontramos que el tipo de dieta que la gente come tiene un mayor impacto en su metabolismo. Aquellos con la dieta baja en carbohidratos quemaron 250 calorías al día más que aquellos con una dieta alta en carbohidratos, aunque todos los grupos tuvieran el mismo peso”, dijo el doctor David Ludwing, investigador principal del estudio y cordirector del Centro de Prevención de la Obesidad New Balance Foundation del Hospital de Niños de Boston.

Mientras los participantes estaban en estas dietas, su ingesta de calorías fue controlada para que ellos pudieran mantener el peso de referencia. Si un participante empezaba a perder o ganar peso, su ingesta de calorías disminuía o aumentaba según el caso.

“Si el metabolismo de alguien se aceleraba, podían haber empezado a perder peso, y eso nos habría llevado a aumentar calorías solo para restaurar el peso a ese objetivo de la línea base“, dijo Ludwig, que también es profesor de Pediatría y de Nutrición en la Universidad de Harvard.

La investigación observó los efectos de las dietas directamente en el metabolismo, dijo él, que es una de las cosas que juega a favor o en contra cuando tratas de mantener el peso.

“Estos hallazgos muestran que todas las calorías no son similares al cuerpo desde una perspectiva metabólica y que restringir los carbohidratos puede ser una mejor estrategia que restringir las calorías para lograr un éxito a largo plazo”, dijo Ludwig.

El experto también cree que, sin la intervención de control de calorías, tener una dieta baja en carbohidratos podría generar una pérdida de peso espontánea de aproximadamente 9 kg durante unos pocos años.

“Esto parece ser un hallazgo importante, PERO sería sumamente cauteloso, ya que la interpretación de los resultados parece bastante incorrecta”, dijo Naveed Sattar, profesor de Medicina Metabólica en la Universidad de Glasgow, en un comunicado.

Sttar, que no estuvo involucrado en el estudio, dijo que el grupo de personas que consumió la dieta baja en carbohidratos parece haber estado comiendo más calorías que los otros grupos para tener pesos similares.

“Esto nos lleva al otro punto de que lo que realmente importa es el cambio de peso y ya sabemos por estudios mucho más grandes y más largos que la pérdida de peso es muy similar a cualquier dieta que se tome (baja en carbohidratos o baja en grasa u otras) siempre y cuando uno se adhiera a ella”, dijo Sattar.

“Así que, en resumen, no creo que este trabajo cambie en nada o no me convence de que las dietas bajas en carbohidratos son significativamente mejores para resultados relevantes en la salud. La evidencia no apoya esto”, dijo.

Expertos también señalaron que todos los participantes tenían el mismo índice metabólico, así que sus actividades no medidas podrían explicar diferencias, así como altos niveles de grasa saturada en la dieta baja en carbohidratos, que podría aumentar el colesterol y el riesgo de enfermedades cardiacas.