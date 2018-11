El libro de Michelle Obama logra las ventas más altas en su primera semana en librerías, según Barnes & Noble

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - La gira nacional de Michelle Obama por su nuevo libro "Becoming" ya ayudó al libro a alcanzar un hito en el mundo de las publicaciones.

Barnes & Noble dijo el lunes que Obama tuvo "las ventas más grandes en la primera semana de cualquier libro este año".

Hasta noviembre, ese título pertenecía a la disección del Gobierno de Trump de Bob Woodward, "Miedo", que salió en septiembre. Pero "Becoming" tuvo ventas aún más fuertes en su primera semana, dijo la cadena de librerías.

Más allá de este año, B&N dijo que "Becoming" tuvo "las mejores ventas de un libro para adultos durante la primera semana desde que 'Go Set a Watchman' se publicó en julio de 2015".

Han pasado casi dos años desde que los Obamas dejaron la Casa Blanca, pero todavía hay un intenso interés en el expresidente y la primera dama.

"Becoming" sigue siendo el número 1 en las listas en Internet de los sitios web de Amazon y Barnes & Noble.

Su libro llegó al puesto número 1 de Amazon el viernes 9 de noviembre y no se ha movido desde entonces.

Un montón de entrevistas televisivas, incluidos los tres programas matutinos, seguramente ayudó a las ventas.

Las entrevistas continuarán a finales de este mes. El viernes 30 de noviembre, estará en "The Late Show con Stephen Colbert".

"Becoming" se publicó el 13 de noviembre. Es casi seguro que ocupe el primer lugar en la lista de libros más vendidos del New York Times, pero esa lista no se publicará oficialmente hasta el miércoles.

Todo el interés en el título, más su gira nacional, ha generado nuevas especulaciones sobre sus perspectivas políticas. ¿Hay alguna posibilidad de que ella se postule para un cargo político?

"Permítame ser muy clara, nunca sucederá", dijo la asesora de Obama, Valerie Jarrett, a Alisyn Camerota en el "Nuevo día" el lunes por la mañana.

En cuanto al esposo de Obama, él está trabajando para terminar sus propias memorias. Ambos libros fueron adquiridos por Penguin Random House en una guerra de ofertas a principios de 2017.

"Escribir es difícil", dijo Barack Obama en la cumbre anual de su fundación el lunes. "Estoy sentado allí, escribo dos palabras... borrar".

Sus comentarios sobre las dificultades de la escritura fueron reportados por The Atlantic. Según informes, le dijo a la gente que fuera a comprar el libro de su esposa.