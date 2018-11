En lugar de comediante, la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca tendrá a un historiador como orador

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca está dejando de lado su tradición de tener un comediante ante el presidente y el cuerpo de prensa en su cena anual de recaudación de fondos. En cambio, el famoso autor Ron Chernow será el orador principal.

El presidente de la asociación, Olivier Knox, hizo el anuncio este lunes. Durante varios meses, se había mostrado en contra de invitar a un cómico, y había consultado con otros miembros sobre el cambio.

La cena es una fecha clave en el calendario social de Washington. Pero su significado ha cambiado entre constantes ataques a los medios y una creciente polarización política. Tener a Chernow en lugar de un comediante es un reconocimiento de que la cena anual cambia dramáticamente cuando el presidente no está allí.

Donald Trump ha rechazado el evento dos años seguidos, y hay pocas razones para creer que asistirá a la próxima cena, programada para el 27 de abril de 2019.

Así que la Asociación tuvo que repensar las cosas.

"Mientras celebramos la importancia de los medios de comunicación gratuitos e independientes para la salud de la república, espero escuchar a Ron ubicar este momento inusual en el contexto de la historia de Estados Unidos", dijo Knox en un comunicado este lunes.

Chernow es autor de seis libros, incluidos los títulos más vendidos sobre Alexander Hamilton y George Washington. La biografía de Hamilton inspiró el éxito musical de Broadway de Lin-Manuel Miranda "Hamilton", y Chernow se desempeñó como asesor histórico en la producción.

Chernow dijo en un comunicado: "La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca me ha pedido que defienda la Primera Enmienda y me complace hacerlo. La libertad de prensa siempre es un tema oportuno y este parece ser el momento perfecto para volver. Lo que más me preocupa en estos días es que los estadounidenses olvidemos quiénes somos como personas y que los historiadores deben servir como nuestros principales custodios para preservar ese rico depósito de memoria. Si bien nunca me han confundido con un comediante, prometo que mi lección de historia no será aburrida".

La comediante Michelle Wolf incitó el debate sobre el formato de la cena cuando actuó en el evento de abril pasado.

Algunos asistentes amaron su presentación, mientras que otros no.

Aliados de Trump afirmaron que los chistes de Wolf evidenciaron el odio hacia el presidente por parte del cuerpo de prensa. Trump tuiteó que la cena fue "vergonzosa" y que el evento está "muerto".

Pero muchos escritores, activistas y comediantes defendieron a Wolf por referirse tanto al Gobierno como a los medios de comunicación.

Wolf parecía feliz con el resultado. Cuando el exsecretario de Prensa, Sean Spicer, tuiteó que la cena "fue una desgracia", Wolf respondió "¡Gracias!".

La Asociación de Corresponsales, que no examinó su monólogo previamente, lamentó que la controversia sobre los chistes ensombreciera el mensaje de la Primera Enmienda de la cena.

Los miembros de la Asociación sirven por un año como presidente. La presidenta de ese entonces, Margaret Talev, dijo que invitó a Wolf porque "era una comediante talentosa con un mensaje que dar". Pero Talev también dijo que la presentación de Wolf no reflejaba el "espíritu" de la misión de la Asociación.

Knox asumió el cargo de presidente de la Asociación en julio. Su trabajo diario es el de corresponsal jefe de SiriusXM en Washington. Dirige la defensa del grupo para el acceso a la prensa y otros temas de la Casa Blanca. La semana pasada, la asociación apoyó a CNN en un litigio con la Casa Blanca por el pase de prensa de Jim Acosta.

Después del mandato de Knox como presidente, Jon Karl, de ABC News, asumirá el cargo en julio próximo.

Luego será el turno de Karl para decidir si invita a un comediante, un autor u otra persona para la cena de 2020.

Pero la decisión sobre 2019 ya ha generado mucho debate, con algunos periodistas elogiando la elección y otros diciendo que fue una capitulación ante Trump.

Wolf no dejó ninguna duda sobre su punto de vista.

Ella escribió en Twitter: "Los @whca son cobardes. Los medios de comunicación son cómplices. Y no podría estar más orgullosa".