Los goles y los memes de la victoria de Argentina sobre México

El interinato de Ricardo Tuca Ferretti con @miseleccionmx 🇲🇽 (2018)

👎1-4 vs Uruguay

👎0-1 vs EU

👍3-2 vs Costa Rica

👎0-1 vs Chile

👎0-2 vs Argentina

4 goles a favor.

12 goles en contra.

!Que no regrese nunca! pic.twitter.com/hEAF7UuJOl

— Futbol Fino (@Futbol_Fino) November 21, 2018