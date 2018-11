15 regalos que los viajeros realmente quieren

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Mira aquí nuestra guía de regalos para esta temporada

(CNN) – Navidad, Hanukah, las fiestas. Lo que sea que celebres, usualmente hay regalos involucrados.

Y si tienes la tarea de regalar a un viajero que siempre está en movimiento o tiene todo o no quiere nada, podrías terminar atrapado en filas de último minuto luchando por encontrar algo que encaje.

Pero olvida todo eso. Un verdadero viajero quiere algo que sea necesario o chic y, con algo de suerte, ambos.

Mira esta lista de regalos para todos los viajeros en tu lista.

Chatbooks

Si no está en Instagram, posiblemente nunca ocurrió. O eso dice el refrán.

Y si fue un éxito en Instagram, también podría ser digno de un lugar más permanente. Como un Chatbook.

Los usuarios pueden crear álbumes de fotos del tamaño de la mano en el sitio web de Chatbooks, que se sincroniza con las cuentas de Instagram por lo que no hay que buscar y cargar sino simplemente elegir las imágenes que son lo suficientemente bonitas para imprimir.

Lo que es más conveniente es que permite tomar las fotografías de la cuenta de Instagram de otros (luego que Chatbooks obtenga su permiso, por supuesto), facilitando la creación de un rollo de recuerdos destacados del 2016.

A partir de 12 dólares para un álbum de fotos personalizado, es un buen tipo de regalo “uno para ti, otro para mí”.

Búscalo aquí: chatbooks.com

Brazalete Coordinate Collection

Piensa en esto como la respuesta moderna al medallón.

Pero en lugar de una foto, la joya personalizable de Coordinates Collection destaca una ubicación especial como recordatorio de una persona, lugar o cosa. Incluso los tres.

Para aquellos que quieren mantener cerca ese lugar donde escalaron una montaña por primera vez o donde conocieron al amor de su vida mientras escalaban una montaña por primera vez, las pulseras (collares o anillos) pueden ser gravados con las coordenadas de la ubicación.

Colores, formas, piedras y gravados todo puede ser personalizado sin costo adicional.

Desde 125 dólares en coordinatescollection.com

Corkcicle Canteen

Los amantes del vino se alegrarán con este regalo que les permite disfrutar de un buen vino mientras se aventuran.

Corkcicle Canteen permite que el vino vaya a lugares donde nunca antes ha ido. La botella de acero inoxidable va donde el vidrio no puede, como la playa o la piscina y puede mantener el vino fresco hasta 25 horas con o sin sol y la cantimplora de más de 739 mililitros puede contener casi una botella completa de vino.

Búscala en amazon.com

Sudara Punjammies

Algunos viajeros se sienten bien con los regalos que pueden dar algo a cambio.

Ellos también se siente bien con estas pijamas.

Los pantalones Sudara Punjammies para hombres, mujeres y niños ayudan a hacer mejor y más segura la vida de mujeres en la India.

Las prendas hechas en la India fueron confeccionadas por mujeres a quienes se les enseña a ser costureras para mantenerlas alejadas del tráfico de personas y para darles una nueva y mejor comunidad de la que ser parte.

Además son realmente bonitos.

Encuéntralas en amazon.com

Candado sin llave Locksmart con Bluetooth

Para matar a todos los pájaros con un candado, Locksmart.

Salvaguardar el equipaje con este candado aceptado por la Administración de Seguridad de Transporte de Estados Unidos (TSA por sus siglas inglés) es simple, entonces ¿por qué no tener ese mismo candado como un rastreador de maleta?

Con el candado Travel Bluetooth de Locksmart, el equipaje se mantiene seguro y localizable. Una aplicación para el teléfono inteligente puede registrar el seguro y usando las capacidades de GPS, decirle al viajero exactamente dónde está su bolso, en caos que haya una barrera de idioma (o comprensión) con las personas responsables del equipaje.

59,95 dólares en dogandbonecases.com

Lector de tarjeta SD de Apple

A veces las fotos con el iPhone no son suficientes y las grandes cámaras hacen su aparición para capturar mejores tomas.

Pero nadie tiene tiempo de conectar la cámara a la computadora, subir todas las fotos y enviarlas por correo para que se despleguen en el celular para compartirlas en redes sociales.

Introduce el práctico lector de tarjeta SD de Apple. Desliza la tarjeta en el lector, conecta el lector al iPhone, las fotos aparecerán en el celular. Eso es todo.

Los viajeros puede seleccionar todas las fotos o solo algunas. Atención: para quienes regalen esto, prepárense para ser bombardeados con más fotos de dicho viajero.

32,99 dólares en bestbuy.com

F1 Fitness Kit

Mantenerse en forma en casa puede ser lo suficientemente desafiante pero agrega todos los elementos de esta de viaje y fácilmente puede salirse de la lista de cosas que se debe hacer.

Pero este gimnasio portátil puede ayudar a evitar que se acumulen kilos con todos los irresistibles alimentos de vacaciones.

El Flight 001 de F1 Fitness Kit viene con esenciales para hacer ejercicios como un manual para hacer una rutina de entrenamiento de viaje, una cuerda de saltar para cuando es momento de hacer cardio y bandas de resistencia con tres niveles de dificultad para entrenamiento de fuerza.

Además, se dobla a una altura plana de 1,27 centímetros, para que no haya excusas para transportar.

40 dólares en nordstrom.com

Maleta Raden

Hay maletas y luego está Raden. Esta pieza de equipaje es tan inteligente, que hace todo excepto empacar.

La maleta Raden elimina los elementos más molestos de viajar, el exceso de peso en el equipaje, celulares sin batería, los rostros tristes cuando el equipaje no aparece en el carrusel.

Viene en tres tamaños, equipaje de mano, mediano y grande, con un batería recargable incorporada que una vez completamente cargada puede recargar un teléfono hasta cuatro veces o dos teléfonos dos veces, ya que hay dos puertos USB.

Las maletas Raden se combinan con una aplicación móvil y puede determinar el peso antes de embarcar las maletas porque el mango de la maleta funciona como una báscula. Los sensores de proximidad usan Bluetooth para avisar al viajero donde está la valija, incluso enviando una pequeña notificación cuando está bajando por el carrusel.

Desde 295 dólares para una valija de mano en nordstrom.com

Botella Hydaway

Para aquellos con sed por el aire libre, existe ahora una botella que no se convertirá en una carga.

La botella plegable de Hydaway comienza con un aspecto parecido a un disco de hockey, pero luego se expande para contener más de 354 mililitros de agua. Viene con un asa de transporte y una pajita para sorber fácilmente, perfecta para llevar en la maleta durante una caminata o para andar en bicicleta y luego esconderla en un bolsillo o bolsa con cremallera una vez vacía.

15 dólares en hydawaybottle.com

Ebags Professional Weekender

Algunas personas simplemente no son del tipo de bolsos con ruedas. Y otros nunca quieren llevar en bodega ni una pieza de equipaje en su vida.

Para ellos es el Professional Weekender.

Si un viajero podría soñar con los compartimientos de una mochila, probablemente serían estos. Diseñada para ser empacada como una maleta pero transportada como una mochila, el Weekender viene con un compartimiento para zapatos en la parte inferior, mientras que la ropa va en la parte superior.

Hay un compartimiento separado para la computadora portátil y una solapa frontal para rápido acceso durante los controles de seguridad. Un bolsillo de fácil acceso en la parte delantera es perfecto para tener a mano los pasaportes y los pases de embarque.

Y bien un aspecto profesional como su nombre lo dice, porque no todos buscan el estilo mochilero.

Regularmente 199,99 dólares. Búscala en ebags.com.

Owen & Fred etiquetas personalizadas de equipaje

Los glomurosos días de viaje aún no se han ido.

Con reminiscencias de la era del baúl cuando los viajes eran lujosos y el estilo no era secundario, las etiquetas personalizadas de equipajes en relieve de Owen & Fred proporcionan una distracción placentera de todo el ajetreo asociado con los viajes.

Además, son geniales para el viajero que cree que tiene todo por dos razones: las etiquetas de equipaje son siempre útiles e incluso los adultos aún se siente emocionados de tener algo con sus nombres en ellos.

Búscala en owenandfred.com.

Kit de viaje Pinch Provisions

Atrás quedaron los días en que los viajeros trataban de recordar cada artículo sin el cual no debería salir.

Pinch Provisions lo tiene todo cuidado con el kit de viaje.

Equipado con 18 artículos esenciales como un quitamanchas, lima, envase de pastillas, removedor de arrugas, refrescante del aliento y toallita desodorante, el kit de viaje garantiza todo tipo de inevitables, como manchas de comida de avión, vuelos cancelados y las citas no planificadas.

Y todo cabe en la palma de la mano.

26 dólares en pinchprovisions.com.

Chromecast Audio

Todo es mejor con música, no pero siempre hay un altavoz con Bluetooth o una entrada de iPod disponible. Eso no importa con Chromecast Audio.

Con el cable de audio que convierte cualquier altavoz en uno inteligente, la música puede ser transmitir con Wi-Fi o Bluetooth, lo que significa que no hay emparejamiento problemático y tiene sonido de mayor calidad.

¿Otra ventaja? La música sigue sonando incluso si entra una llamada o mensaje de texto.

Si los viajeros ya tienen música en su teléfono puede reproducirla o poner Pandora, Spotify o YouTube.

Las fiestas de baile improvisadas nunca han sido tan fáciles.

Disponible en bestbuy.com.

“Atlas Obscura”

Actualmente los viajeros quieren ir donde otros, o al menos muchos otros, no han ido antes y el “Atlas Obscura: Una guía del explorador a las maravillas escondidas del mundo” ha localizado 700 de esos sitios.

Desde un pub en el interior de un árbol baobab en Sudáfrica hasta un festival en España donde los hombres visten como demonios y saltan sobre filas de bebés.

Incluso para aquellos que no viajan con frecuencia, el libro funciona como una conexión con el mundo no tradicional, al menos para sorprenderse incluso si no se planea viajar.

Disponible en amazon.com