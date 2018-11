Trump otorga nuevas atribuciones a los soldados para proteger a fuerzas de seguridad en la frontera

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó un memorándum que garantiza nuevas atribuciones a los soldados de Estados Unidos desplegados en la frontera sur del país para proteger al personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de migrantes que actúen con violencia, de acuerdo con el Pentágono.

La portavoz del Departamento de Defensa, coronel Michelle Baldanza, confirmó a CNN que el Pentágono había recibido el memorándum.

CNN reportó el lunes que esto estaba previsto.

El memorándum de la Casa Blanca autoriza a los soldados estadounidenses a conducir actividades como "control de multitudes, detención temporal y revisiones superficiales", de acuerdo con una copia del documento obtenida por CNN.

El documento permite a los soldados "una exhibición o uso de la fuerza (incluyendo fuerza letal, en caso de ser necesario)" con el fin de realizar estas actividades de protección.

Mientras que algunos cuestionan que las detenciones y revisiones de personas por parte de soldados en territorio estadounidense constituye la aplicación de acciones policiales, lo que está prohibido por la Ley Posse Comitatus, el memorándum, firmado por el secretario de la Casa Blanca John Kelly, dice que los soldados estadounidenses "no deberán, sin una orden del presidente, llevar a cabo actividades civiles de aplicación de la ley tradicionales, como arrestos, revisiones y decomisos".

"En cuanto a las detenciones, no tenemos autoridad para arrestar, las detenciones - lo expresaría en minutos, en otras palabras, si alguien está golpeando a un elemento de la patrulla fronteriza y si tuviéramos que hacer algo al respecto, podemos impedir que lo sigan golpeando y sujetarlos y entregarlos a la patrulla fronteriza, que entonces los arrestaría", dijo el secretario de Defensa, James Mattis, a reporteros en el Pentágono el miércoles cuando fue cuestionado sobre las nuevas atribuciones.

No hay violación a la Posse Comitatus, no hay ninguna violación, no vamos a realizar arrestos ni nada por el estilo", dijo Mattis.

El memorándum está dirigido a Mattis, el fiscal general y la secretaria de Seguridad Nacional.

El documento cita "evidencia creíble e información de inteligencia" que indican que las caravanas de migrantes provenientes de Centroamérica "podrían causar incidentes de violencia y desorden que amenacen al personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza" como la razón por la que los soldados son necesarios para protegerlos.

El Pentágono ha estado trabajando durante varios días en opciones para que los soldados puedan proteger al CBP. Entre 5.800 y 5.900 soldados fueron asignados a la misión en la frontera.

Cualquier uso potencial de la fuerza por soldados estadounidenses para proteger al personal del CBP debe ser "proporcional", dijo previamente a CNN un funcionario estadounidense.

Mattis dijo el miércoles que "no ha habido ningún llamado para el uso de la fuerza letal de parte del Departamento de Seguridad Nacional", y señaló que los soldados no llevarán armas de fuego, pero que podrían estar equipados con escudos y toletes.

Dos funcionarios de defensa subrayaron también que se deberían apoyar tanto como se pueda en los efectivos de la Guardia Nacional activados por los gobernadores, así como en las fuerzas de seguridad locales y estatales.

Los tres funcionarios insistieron en que el cambio no se trata de que los soldados disparen sus armas contra los migrantes que crucen la frontera. En cambio, las nuevas reglas estarán destinadas a proporcionar los poderes básicos para permitir medidas de protección.