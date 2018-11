Alcalde de Tijuana pide ayuda y dinero para lidiar con llegada de migrantes

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

"No comprometeré el servicio público de la ciudad, no gastaré el dinero de la gente de Tijuana", dijo

(CNN) - Diciendo que "no gastará el dinero de la gente de Tijuana", o que no usará los servicios públicos de Tijuana para migrantes, el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, está pidiendo ayuda al gobierno de México y a las Naciones Unidas para atender a la caravana de migrantes.

El alcalde hizo un llamado al presidente Enrique Peña Nieto y a su secretario de Asuntos Internos, diciendo específicamente que "la ley los cita como los que deberían llevar a cabo las acciones, los procedimientos para servir bien a nuestro país".

MIRA: Residentes de Tijuana, divididos por llegada de migrantes de la caravana

Dijo que las leyes de inmigración establecen "políticas que el Gobierno debería implementar y que coordinan los diversos grupos para ayudar a los migrantes que se encuentran actualmente en territorio mexicano. El Secretario de Asuntos de Gobierno también está obligado a proporcionar acciones que permitan el cuidado de los migrantes que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, que es la situación actual".

En su discurso publicado en su página de Facebook este, el alcalde dijo: "No comprometeré el servicio público de la ciudad, no gastaré el dinero de la gente de Tijuana y no voy a endeudar a Tijuana, algo que hemos podido evitar los últimos dos años".

El alcalde Gastélum Buenrostro explicó que el costo de la caravana de migrantes para Tijuana es de alrededor de 24.000 dólares.

Si bien el alcalde no usa las palabras "crisis humanitaria" en su discurso, en un post que presenta su dirección en su página de Facebook dice: "La gente de Tijuana no pagará por la estadía de estos migrantes. No llevaré a Tijuana a endeudarse, como he podido evitarlo los últimos dos años. Estamos lidiando con una crisis humanitaria y el gobierno federal (México) debe asumir su responsabilidad".

De Clara Lopez, Abel Alvarado y AJ Davis, de CNN en Atlanta, y Polo Sandoval en Nueva York.