Abrió una tienda sexual para mujeres, las reacciones no se hicieron esperar

(CNN) - "Estoy en el negocio del placer", dijo Antares Adjibi, de 33 años, con un consolador azul y senos de silicona puestos en un estante detrás de ella.

La tienda sexual de Adjibi en el corazón de Cotonú es una empresa poco probable en Benin, un país de África occidental muy tradicional y religioso.

Casi la mitad de la población es cristiana, casi el 28% es musulmana, mientras que más del 11% practica Vodun, o vudú, que se originó en la región de la nación de África occidental francófona y es ampliamente considerada como su lugar de nacimiento.

Hay algunos negocios en línea en Benin que venden accesorios sexuales, pero las tiendas especializadas en los productos son poco comunes. En la vecina Nigeria, los sex shops o tiendas de productos sexuales están creciendo en popularidad en Lagos, pero son raros fuera de las ciudades.

"La sexualidad sigue siendo un tabú en África, particularmente en Benin", dice Adjibi. "Las mujeres no tienen libertad de expresión, no son libres de expresar su sexualidad", agregó.

Adjibi abrió su tienda Abasik en 2013 con el objetivo de cambiar eso. Las paredes del pequeño local están revestidas con lencería de colores brillantes y ligera para mujeres. Los estantes de una habitación separada están llenos de juguetes con forma de falo, esposas y moldes de color carne. Pero Adjibi quería hacer algo más que vender lencería y juguetes sexuales, así que se inscribió en cursos de psicología sexual y comenzó a organizar talleres gratuitos para mujeres que buscan asesoramiento sexual. En los años posteriores, ella dice que ha ayudado a aconsejar a cientos de parejas.

El concepto de sex shop era tan novedoso en Benin que cuando se lanzó, Adjibi fue invitada a hablar en una estación de radio local sobre la importancia del placer sexual de las mujeres. La reacción fue inmediata.

Los críticos se enfocaron en sus cuentas de redes sociales y publicaron comentarios como: "¿De qué estás hablando? Dios creó el sexo".

Otros señalaron las imágenes de sus productos con tanta frecuencia como inapropiadas que Facebook suspendió temporalmente la página de su tienda, un problema que persiste a pesar de que las imágenes coinciden con el contenido de los artículos que publica.

Pese a ello, los talleres gratuitos de Adjibi todavía están llenos de mujeres y parejas. Ella estima que el 70% de sus clientes son mujeres solteras y la mayoría acuden a ella por cuestiones relacionadas con el placer.

Veronique Tognifode, ginecóloga y obstetra de Cotonú, que trabaja con la Asociación para la Educación, la Sexualidad y la Salud en África (APESSA), dice que el tabú relacionado con el sexo y hablar sobre la sexualidad está cambiando lentamente en Benin.

Hace cuatro años, comenzó a responder las preguntas de los estudiantes sobre el sexo en las escuelas de todo el país.

"El objetivo es promover la sexualidad responsable, pero también es una forma de generar más comunicación sobre la sexualidad para que reciban respuestas sin tabú", dijo Tognifode.

Y el tema del placer es cada vez más relevante, según Tognifode. Ella dice que a menudo responde preguntas sobre la salud sexual y las enfermedades de transmisión sexual, pero que las consultas sobre la masturbación y la introducción de objetos durante el sexo son cada vez más frecuentes.

En Benin, la sexualidad generalmente solo se discute en relación con la salud sexual porque, a pesar del creciente interés en el sexo seguro, el uso de anticonceptivos sigue siendo relativamente bajo, según un estudio de 2017 de Benin en The Central African Journal of Public Health. Esto presenta una barrera para la eficacia con la que las mujeres pueden planificar los embarazos, lo que influye directamente en la calidad de vida.

Lissette Coovi, directora de farmacia de Cotonou, se dio cuenta hace dos años de que un número creciente de sus clientes pedían productos para mejorar el placer sexual.

En respuesta, ella sugirió que su primo y su compañero se mudaran a Benin para iniciar un negocio de juguetes sexuales en línea. La pareja se mudó de Francia hace casi dos años y comenzó un negocio de venta de juguetes sexuales y accesorios, llamado Smielo.

Los clientes pueden ver los productos en su sitio web y recoger las compras en una trastienda en una de las tres farmacias, todas ubicadas en Cotonou. Ir hacia atrás para recoger un juguete sexual no genera sospechas, ya que muchas farmacias ya tienen un cuarto trasero donde los clientes pueden hacer preguntas privadas al farmacéutico. Todos los productos vienen en un empaque discreto con solo el nombre de la compañía.

"La mayoría de las comunicaciones con los clientes se realizan mediante mensajes de texto. Cuando los clientes acuden a la farmacia, se sienten muy avergonzados, por lo que prefieren interactuar solo con una persona para mantener la mayor discreción posible", dijo Coovi.

Pero Antares Adjibi dice que esta discreción solo alimenta el tabú, que ella cree que duele más a las mujeres. Aunque el comprador puede encontrar juguetes sexuales y lencería en tiendas que también tienen otros productos en el mercado más grande del país, Dantokpa, la insistencia de Adjibi en la importancia del placer sexual para las mujeres es lo que la hace destacar.

"Les digo a mis clientes que no pueden tener miedo. No están haciendo nada malo al aprender sobre sus cuerpos y el placer sexual", dijo. "Nuestros antepasados ​​hicieron las cosas de manera diferente, pero si queremos cambiar nuestras vidas para mejorar, debemos arriesgarnos. No me esconderé", indica.