¿Por qué seguiste con esa relación infeliz por tanto tiempo?

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Pero mantenerse en una relación infeliz no hace ningún favor a nadie

(CNN) - Gracias a "Sex and the City", todos estamos familiarizados con la frase "simplemente no le interesas". Sin embargo, muchas parejas, eligen permanecer juntas pese a ello.

¿Por qué las personas eligen permanecer en relaciones infelices? Según un par de estudios recientes, cuando una persona cree más que su pareja depende de la relación, es menos probable que inicie una ruptura. Es decir, podría estar motivado para permanecer en una relación insatisfactoria por el bien de su pareja.

LEE: ¿Exageran los hombres la cantidad de parejas sexuales que han tenido?

Pedí a algunos colegas que compartieran más sobre por qué las parejas infelices permanecen juntas, y cómo puede terminar una relación de manera menos dolorosa si decide separarse.

Permanecer juntos puede ser desinteresado o egoísta

Los estudios recientes sugieren que las personas permanecen en relaciones insatisfactorias porque están preocupadas por herir los sentimientos de su pareja.

"En mi experiencia, la mayoría de las veces hay temores e inseguridades subyacentes que impiden que las personas avancen a una vida que puede ser menos cómoda pero, en última instancia, más feliz y más auténtica. Estas parejas tienden a establecerse en una relación 'lo suficientemente buena'", dijo la terapeuta sexual Holly Richmond.

Las preocupaciones sobre los niños, las finanzas, los amigos, el estilo de vida y la posición en la comunidad también pueden influir en la decisión de permanecer juntos. "En mi consulta, veo personas que mantienen relaciones porque les preocupa que no encuentren otra pareja, mientras que otros permanecen porque no quieren privar a sus hijos de tener al otro padre en su día a día", dijo la terapeuta sexual Sari Cooper.

Pero mantenerse en una relación infeliz no hace ningún favor a nadie, dijo la terapeuta sexual Kristen Lilla. "Quedarse por no querer lastimar a otra persona es egoísta, porque le quita la posibilidad a la otra persona de tomar una decisión", explicó. "Estás decidiendo que tu pareja no estará bien sin ti, por lo que te quedas con ella por lástima".

¿Deberías quedarte o deberías irte?

Claramente, la decisión de terminar una relación puede ser difícil para muchas personas. Puede ser útil visualizar tu vida después de la ruptura, dijo Cooper. "Les pido a las personas que se imaginen con gran detalle cómo sería su vida: ¿Podrán sostenerse financieramente? ¿Sentirán que hicieron todo lo posible por mejorar la relación?".

La terapeuta sexual Kristie Overstreet coincide. "Si está tratando de decidir si permanecer en la relación o dejarla, anota los pros y los contras. Esto te obliga a usar la lógica frente a las emociones y ayuda a identificar cosas que no habrías notado", explicó.

También puedes intentar imaginar tu relación como una caja que sea lo suficientemente grande para que ambos puedan moverse cómodamente en ese espacio, cada uno de ustedes apoyando el crecimiento del otro.

"Una relación poco saludable significa que la caja de relación en la que se encuentra es demasiado pequeña para que cada uno de ustedes sea independiente y se separe", dijo la terapeuta sexual Tammy Nelson. "Es posible que se te haya enseñado que esto es lo que es el verdadero amor, un alma gemela que es tu otra mitad, pero esto es realmente una codependencia. Si no tienes suficiente espacio para crecer como una persona en una relación, entonces puede que no solo tú estés retenido, sino también tu pareja", subraya.

Romper es difícil

Ciertamente, hay algo de verdad en este cliché: "No hay manera de romper con alguien sin el riesgo de lastimarlo", dijo la terapeuta sexual Deborah Fox. Dicho esto, Fox enfatiza que es importante ser honesto con tu pareja sobre por qué quieres terminar la relación.

"Aunque no es necesario incluir todas las razones, debes terminar una relación con integridad, lo que significa con honestidad", explicó.

LEE: Lo que tus fantasías sexuales dicen sobre ti

Overstreet estuvo de acuerdo. "No se puede evitar que su pareja sufra por su decisión. Sin embargo, ser sincero y respetuoso durante el proceso ayudará a disminuir el dolor", dijo. "La forma en que te manejas y tus palabras son las únicas cosas sobre las que tienes control. Recuerda que debes hacer lo que sea necesario para mantenerte saludable, y dejar una relación enfermiza es uno de los pasos en esa dirección".

La elección de romper rara vez es fácil, pero si dedicas tiempo a la decisión, puede facilitar las cosas, tanto para ti como para tu pareja.

Ian Kerner es terapeuta matrimonial licenciado, escritor y colaborador en temas sexuales para CNN.