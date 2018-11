¿Cómo le fue a México en los rankings mundiales con Enrique Peña Nieto?

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(Expansión) - Los números no mienten y durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, México tuvo un buen desempeño en mediciones económicas internacionales, gracias, en gran medida a las reformas estructurales. Sin embargo, el tema de corrupción y atracción de talento dejó mal parado al país ante el mundo.

En el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, México se ubicó en el segundo lugar en el ranking de competencia a nivel Latinoamérica, a nivel global está en la posición 46.

El estudio lo hace cada año el World Economic Forum (WEF) y se llama Changing Nature of Competitiveness Poses Challenge for Future of the Global Economy.

¿Y en los negocios?

El Doing Business es un ranking en el que se mide la facilidad que tienen los inversionistas para hacer negocios en un país.

En 2012, año en que inició el mandato de Enrique Peña Nieto, se dio a conocer que México se posicionó en el lugar 51. México cayó tres peldaños si se compara con la última cifra de este año -proyectando 2019- cuando se ubicó en el lugar número 54.

Así ha sido la calificación de México en el ranking Doing Business:

En la tabla se puede observar que el mejor año en el que México fue calificado fue en las proyecciones hacia 2015, es decir, un año después de la reforma energética.

Transparencia y corrupción

De acuerdo con la información de la Organización Transparencia Internacional, México cada vez tiene una mayor percepción de corrupción en el sector público.

Ranking mundial de talento

Este listado lleva cinco años publicándose este año, México se ubicó en el lugar 61 de los 63 países que se toman en cuenta. Para este ranking se consideran 30 indicadores como inversión y desarrollo, atracción y retención de talento así como la capacitación y preparación.

Durante los primeros años en los que se hizo este listado, México logró un avance, sin embargo, todo cambió en este último año.