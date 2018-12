¿Dónde están las mujeres? La foto oficial de G20 demuestra la falta de líderes mujeres en el mundo

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

La canciller Ángela Merkel no alcanzó a llegar porque su avión tuvo problemas técnicos

En la foto familiar del G20 2018 solo hubo la presencia de dos mujeres: Theresa May y Christine Lagarde

(CNN) - La “foto familiar” de la cumbre del G20 en Argentina marcó un momento desfavorable: hubo menos mujeres jefas de gobierno posando que en cualquiera de las reuniones anteriores del grupo.

Esto fue debido, en parte, a la ausencia la canciller de Alemania Angela Merkel, pues su avión tuvo problemas mecánicos cuando se dirigía a Argentina y ella no llegó a tiempo para la foto. Pero en general, la foto muestra la poca cantidad de mujeres líderes en las naciones industrializadas que fueron al G20, que empezó a sostener cumbres desde 2008.

Pero incluso con Merkel allí, en la de 2018 hubo solo dos mujeres líderes: Angela Merkel y la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May; además de la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde.

Este sería el número más bajo desde 2010. En 2012 y 2013, la mayoría de las líderes presentes fueron cinco: la canciller alemana Angela Merkel; la directora del FMI, Christine Lagarde; la presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye; la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

Estas fueron las mujeres líderes que han aparecido en las fotos familiares de los pasados G20:

2018 — 2 mujeres: la primera ministra Theresa May y la presidenta del FMI, Christine Lagarde.

2017 — 4 mujeres: Angela Merkel, May, Lagarde y la primera ministra de Noruega Erna Solberg.

2016 — 4 mujeres: Merkel, May, Lagarde, y la presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye.

2015 — 4 mujeres: Merkel, Lagarde, Parke, y la presidenta de Brasil, Dilma Rouseff.

2014 — 4 mujeres: Merkel, Lagarde, Park y Rousseff.

2013 — 5 mujeres: Merkel, Lagarde, Park, Rousseff, y la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

2012 — 5 mujeres: Merkel, Lagarde, Rousseff, Kirchner, y la primera ministra de Australia Julia Gillard.

2011 — 4 mujeres: Merkel, Lagarde, Rousseff, Kirchner, Gillard.

2010 — 3 mujeres: Merkel, Gillard, Kirchner.

2009 — 2 mujeres: Merkel y Kirchner.

2008 — 2 mujeres: Merkel y Kirchner.