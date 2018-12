5 cosas que debes saber este 3 de diciembre

¡Bienvenidos! Hoy comenzamos a enviar 5 cosas, el primer newsletter o boletín informativo de CNN en Español. Gracias por suscribirte. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

Fueron las últimas palabras del expresidente George Bush padre, dichas a su hijo George W. Bush durante una llamada telefónica. También dijo querer ir al cielo, según una conversación con el exsecretario de Estado, James A. Baker III, amigo y confidente de Bush, quien contó a The Washington Post que fue a visitarlo horas antes de su muerte: "Me miró y dijo: 'Bake, ¿a dónde vamos?'", a lo que le respondió: 'Jefe, nos vamos al cielo'. Y entonces replicó: 'Ahí es donde quiero ir'". Bush siempre fue "el Sr. Presidente" para Baker, mientras estaba en la Casa Blanca, pero una vez estuvo fuera, Baker dijo que lo llamaba "jefe", traducción de "chief".

Los funerales de Estado comienzan este lunes en el Capitolio. El público puede presentar sus respetos al 41º presidente de EE.UU. desde las 7:30 p.m., hora de Miami de hoy hasta las 8:45 a.m. del miércoles, declarado por el presidente Donald Trump como día de luto en todo el país. Los restos de Bush serán trasladado posteriormente a la iglesia episcopal de St. Martin en Houston, para otro servicio conmemorativo, y finalmente serán enterrados junto a los de su esposa Bárbara en terrenos de la Biblioteca y Museo Presidencial que lleva su nombre, ubicada en el campus de la Universidad de Texas A&M, en College Station.

Una jovencita que se recuperó de un estado vegetativo y se hizo una bailarina competitiva ; un artista paralizado desde el cuello hacia abajo, que pinta impresionantes fotografías con un pincel en la boca; un nadador ciego, y un comediante en silla de ruedas que le dio un nuevo giro a la comedia 'stand-up'. Son ejemplos vivos de que es posible capacitar a las personas con discapacidad y garantizar su inclusión e igualdad. Más de 1.000 millones de personas -una de cada siete- sufren de algún tipo de discapacidad. Y la mitad de ellas no puede pagar la atención médica, según la ONU.

Después de una "amistosa y sincera" reunión de dos horas y media, Trump accedió a mantener -por el momento- un arancel del 10% a productos chinos valorados en US$ 200.000 millones , en vez de subirlo al 25%. A cambio, China acordó comprar una cantidad "muy importante" de productos agrícolas, energía y otros bienes industriales de Estados Unidos para reducir el déficit comercial que tanto preocupa a Trump.

Tentador pensar que el nuevo mandatario de los mexicanos recibirá a los ansiosos visitantes y, por qué no, se prestará para tomarse una que otra selfie. Pero no. AMLO decidió que no vivirá en Los Pinos. Aunque será desde allí desde donde comparezca hoy ante los medios, por primera vez, como jefe de Estado.