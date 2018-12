La Policía de Nueva York revela su nuevo sistema de drones

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

La Policía de Nueva York dijo que los drones en su programa de sistema de aeronaves no tripuladas serán utilizados en incidentes relacionados con derrames peligrosos

(CNN) - La mayor fuerza policial de EE.UU. ha presentado una flota de drones que se utilizarán en situaciones de rehenes y operaciones de búsqueda y rescate, pero a un grupo de derechos civiles le preocupa que los drones puedan invadir la privacidad.



El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York dijo el martes que los drones en su programa de sistema de aeronaves no tripuladas serán utilizados en incidentes relacionados con derrames peligrosos y documentarán escenas de crímenes y colisiones. También supervisarán los peatones y el tráfico en eventos importantes.

Los vehículos aéreos no tripulados ayudarán al Departamento de Policía de Nueva York a recopilar información clave a medida que las situaciones se desarrollen antes de la llegada de los agentes, disminuyendo el peligro para ellos, dijo la agencia.

El Sindicato de Libertades Civiles de Nueva York dijo que la política de drones del departamento no es lo suficientemente restrictiva como para proteger la privacidad de los residentes de Nueva York. Un comandante del NYPD dijo que la agencia estaba al tanto de las preocupaciones sobre el programa de drones.

"Dejo en claro que los aviones no tripulados de la Policía de Nueva York no serán utilizados para vigilias sin orden judicial", dijo a los periodistas el jefe del departamento, Terence Monahan. "Los aviones no tripulados de la Policía de Nueva York se utilizarán para salvar vidas y mejorar nuestra respuesta en situaciones de emergencia".

La flota está compuesta por 11 drones pequeños para operaciones tácticas y dos drones resistentes a la intemperie con características que incluyen imágenes térmicas, una potente cámara de zoom y mapeo 3D. Se puede utilizar un dron para entrenar y para realizar pruebas.

"Como el Departamento de Policía municipal más grande de los Estados Unidos, el NYPD siempre debe estar dispuesto a aprovechar los beneficios de la tecnología nueva y en constante mejora", dijo en un comunicado de prensa el comisionado James P. O'Neill.

Los agentes de la Unidad de Respuesta de Asistencia Técnica del departamento han sido entrenados para utilizar los drones y los operarán, dijo el NYPD.

Más de 900 unidades de policía, bomberos y emergencias en todo el país utilizan aviones no tripulados de alguna forma, dijo el NYPD.

