Trump pide el fin de la investigación de Mueller tras presentación de documentos sobre Manafort y Cohen

(CNN) - El presidente de EE.UU. Donald Trump dijo el sábado que las presentaciones judiciales en los casos de Paul Manafort y Michael Cohen no mostraron ninguna connivencia o colusión entre su campaña presidencial de 2016 y Rusia.

"Estamos muy contentos con lo que estamos leyendo porque no hubo colusión en absoluto", dijo Trump a los reporteros el sábado en la Casa Blanca antes de abordar el helicóptero Marine One para el partido Ejército vs. Marina en Filadelfia.

Trump dijo a los reporteros que no ha leído los documentos de la corte, en los que se detallan las supuestas mentiras que Cohen y Manafort contaron públicamente y a los investigadores.

En agosto, Cohen se declaró culpable de ocho delitos federales tras ser acusado por los fiscales federales de Manhattan. Entre ellos se incluyen el fraude fiscal, hacer declaraciones falsas a un banco e infracciones al financiamiento de campañas relacionadas con su trabajo para Trump, incluidos los pagos que Cohen hizo o ayudó a orquestar que fueron diseñados para silenciar a las mujeres que reclamaron asuntos con el candidato presidencial en ese momento.

El viernes, los fiscales de la oficina del fiscal de Manhattan en EE.UU. escribieron: "En particular, y como el propio Cohen ahora ha admitido, con respecto a ambos pagos, actuó en coordinación con y bajo la dirección del Individuo-1". El Individuo-1 es el término que los fiscales han estado usando para referirse al presidente.

Trump ha negado esas afirmaciones. Cuando le preguntaron el sábado si él le ordenaba a Cohen que cometiera delitos relacionados con las elecciones, Trump dijo firmemente que "no".

Trump calificó la investigación del fiscal especial Robert Mueller como "una situación muy unilateral".

El presidente también argumentó que "lo último que quería era la ayuda de Rusia en la campaña" y se centró en atacar a la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton. Señaló el papel que desempeñó la firma de abogados que trabaja para la campaña de Clinton en la financiación de Fusion GPS para hacer investigación de oposición sobre él. Fusion GPS es la firma de investigación que contrató al ex agente de inteligencia británico Christopher Steele, quien compiló el expediente ruso sobre Trump, como subcontratista.

Trump tuiteó el sábado por la mañana que "es el momento de que la caza de brujas termine", refiriéndose a la investigación de Mueller.

También citó al corresponsal de Fox News, Geraldo Rivera, diciendo que "esto es una ilusión de colusión" y que "no hay nada que amerite juicio político aquí".

Rivera, quien hizo los comentarios el sábado por la mañana en Fox News, ha llamado a Trump un amigo y apareció en su exitoso programa de televisión "Celebrity Apprentice".

El sábado anterior, Trump tuiteó: "DESPUÉS DE DOS AÑOS Y MILLONES DE PÁGINAS DE DOCUMENTOS (y un costo de más de US$ 30.000.000), ¡NO HAY COLUSIÓN!".

El abogado del presidente Rudy Giuliani hizo eco de las declaraciones de Trump el sábado, argumentando que "el último vertedero de Mueller el viernes demuestra una vez más que no hay pruebas relacionadas con el presidente".

"También indica que SDNY está pidiendo que Cohen reciba una sentencia de 4 años de prisión, la más larga hasta ahora, porque como hemos dicho que todavía está mintiendo", escribió Giuliani en Twitter, refiriéndose con SDNY al fiscal estadounidense para el Distrito Sur de Nueva York.

En un documento muy editado, Mueller dijo el viernes que el ex presidente de la campaña de Trump, Manafort, mintió sobre cinco temas importantes, incluido su "contacto con funcionarios de la administración", luego de haber aceptado cooperar con los fiscales federales.

Los fiscales dijeron que Cohen debería recibir una sentencia "sustancial" de prisión de aproximadamente cuatro años por fraude fiscal y delitos relacionados con la financiación de campañas.

En otra presentación de documentos, los fiscales de la oficina de Mueller acusaron a Cohen de mentirles sobre sus contactos con Rusia.

A pesar de las revelaciones en los documentos presentados, Trump tuiteó después el viernes: "(Esto) absuelve totalmente al presidente. ¡Gracias!".

Liz Stark, Katelyn Polantz, Marshall Cohen y Erica Orden de CNN contribuyeron a este informe.