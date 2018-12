En 200 años, los seres humanos revirtieron una tendencia climática que duró 50 millones de años, según un estudio

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - ¿Qué ven los científicos al comparar nuestro clima futuro con el pasado? En menos de 200 años, los seres humanos hemos revertido una tendencia de enfriamiento de millones de años, según sugiere una nueva investigación.

Si el calentamiento global continúa sin control, la Tierra en 2030 podría parecerse a la Tierra de hace 3 millones de años, según un estudio publicado el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Durante esa época, conocida como el Plioceno medio, las temperaturas eran más altas, en alrededor de 2 a 4 grados Celsius, y los niveles del mar eran más altos, en aproximadamente 20 metros que en la actualidad, explicó Kevin D. Burke, autor principal del estudio e investigador y candidato a doctor en el Instituto Nelson de Estudios Ambientales de la Universidad de Wisconsin-Madison.

1 de 17 | La exposición fotográfica 'Climate Change - In Focus' muestra los efectos del cambio climático en el mundo. En la imagen un solitario oso, en Alaska. "No hay nieve, cuando en esta época del año debería haberla", escribió la fotógrafa Patty Waymire. 2 de 17 | La exposición muestra las 100 mejores fotografías de una competencia global y se exhibe en la conferencia sobre el clima de Naciones Unidas (COP22) en Marrakech. "En un reciente viaje a Indonesia nos entristeció ver la enorme cantidad de anémonas blanquedas, víctimas de la subida de las temperaturas del océano", escribió la fotógrafa Diana Paboojian. 3 de 17 | Un grupo de pingüinos emperador se enfrenta a una grieta en el hielo cerca de la Estación McMurdo, en la Antártida. Foto: Kira Morris. 4 de 17 | Desesperación - "Estos animales encontraron la reserva secreta del granjero que apila las naranjas que han caído de sus árboles a 7 kilómetros del huerto para alejarlas de la plaga. Es el final de un largo y seco invierno exacerbado por el calentamiento global que provoca que los inviernos sean más largos y secos y los veranos más calientes y con menos lluvia en ambientes ya de por sí secos", escribió el fotógrafo Jetje Japhet. 5 de 17 | Una foca está tumbada en medio de enormes pedazos de hielo en Ross Island, Antártida. Foto: Kira Morris. 6 de 17 | "Una mujer afectada por una inundación busca en un bote un refugio en un lugar seco en Islampur, Jamalpur, Bangladesh. Bangladesh es uno de los países más vulnerables ante los efectos del cambio climático. Foto: Probal Rashid. 7 de 17 | En una estación rusa en el Ártico, los osos polares que buscan comida se acercan peligrosamente a zonas habitadas por los humanos, que han tenido que llevar perros guardianes para protegerlos. Foto: Vladimir Melnik. 8 de 17 | Foto tomada en el distrito Puruliya, en Bengala Occidental, una zona de sequía en la que durante el verano hay severos problemas de agua. Foto: Ujjal Das. 9 de 17 | Esta parte de Rajasthan es severamente afectada por intensas olas de calor y sequía debido al descenso de las precipitaciones. El anticipado incremento de la temperatura por el cambio climático representa un enorme desafío al desarrollo del ganado en la India. Foto: Riddhima Singh Bhati 10 de 17 | Esta foto muestra las inundaciones en áreas montañosas de Chitral, en el norte de Pakistán. Hay muchos glaciares en la alta montaña. Debido al cambio climático, en los últimos dos años ha habido muchas inundaciones y destrucción. Foto: Hira Ali. 11 de 17 | Un aspecto visible del cambio climático es el enturbiamiento del aire. Esto puede ser causado por partículas originadas por la combustión. El aire turbio reduce la visibilidad y hace más difícil ver las estrellas en áreas urbanas. Foto: Leung Ka Wa 12 de 17 | Desde el año 2000 los glaciares de Islandia han perdido 12% de su tamaño, en menos de 15 años. Foto: Tom Schifanella. 13 de 17 | Vista aérea e las áreas inundadas de Chong Kneas, en Tonle Sap Lake, Camboya, que muestra qué tan amenazado está el gran lago por el cambio en los patrones de las precipitaciones y temperaturas. Foto: Stuart Chape. 14 de 17 | La contaminación del aire es un serio problema en Hong Kong. Foto: Long Yat Chau 15 de 17 | Montones de basura sólida 'invisibles' en la foto perfecta. Foto Ryan Lai. 16 de 17 | Es casi como si la Madre Naturaleza nos estuviera advirtiendo que si no dejamos de destruir nuestro planeta ahora, en el futuro no habrá uno para destruir. Foto: Felicia Hou 17 de 17 | Restos de uno oso polar encontrados en Svalbard, Noruega. Aunque no se conoce por qué murió, las buenas condiciones de su dentadura indican que fue por inanición. Foto: Vadim Balakin.

Hoy es "uno de los escenarios más difíciles en los que nos hemos encontrado", dijo Burke. "Este es un período muy rápido de cambio climático. Es importante buscar cualquier cosa que podamos hacer para frenar esas emisiones".

Los científicos del clima dicen que nuestro planeta es aproximadamente 1 grado Celsius más caliente de lo que era entre 1850 y 1900 y que esto se debe en parte a las emisiones de gases de los automóviles, aviones y otras actividades humanas. Algunos gases, como el dióxido de carbono y el metano, atrapan el calor en la atmósfera y producen un "efecto invernadero" que calienta el planeta.