5 cosas que debes saber este 11 de diciembre: lazos rusos en el círculo de Trump, un retroceso de 3 millones de años y un pacto migratorio mundial

¿Te imaginas vivir en un planeta similar a como era hace 3 millones de años? Si el calentamiento global sigue sin control, no sería extraño.

1. 16 lazos de Trump con Rusia

A través de reuniones cara a cara, llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos y chats de video, al menos 16 "socios" de Donald Trump –incluidos su hija Ivanka Trump y su yerno, Jared Kushner– tuvieron contactos con ciudadanos rusos durante la campaña de 2016 o la transición a su gobierno.

CNN tuvo acceso a esta información durante la elaboración de múltiples informes, además de declaraciones públicas, presentaciones ante la corte e informes de otros medios de comunicación. Todos en esta lista niegan participar en cualquier "colusión” con los rusos.

2. Un retroceso de 3 millones de años

Si el calentamiento global continúa sin control, en 2030 la Tierra podría parecerse a como era hace 3 millones de años, según un estudio publicado el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Eso significa que en menos de dos siglos, los seres humanos hemos revertido una tendencia de enfriamiento de millones de años. Durante esa época, conocida como el Plioceno Medio, las temperaturas eran más altas, en alrededor de 2 a 4 grados Celsius, y los niveles del mar eran también más altos, aproximadamente 20 metros más que en la actualidad, explicó Kevin D. Burke, investigador y autor principal del estudio.

3. La sentencia a Michael Cohen

Cualquiera que haya seguido la trama de la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 espera el veredicto contra Michael Cohen este miércoles, cuando el juez federal de Nueva York, William Pauley, dicte su sentencia.

¿Qué condena podemos esperar? Elie Honig, exfiscal y analista legal de CNN, quien ha estado frente a Pauley en muchos casos, considera que se trata de un juez justo pero severo, particularmente cuando el acusado ha explotado una posición de autoridad, ha abusado del poder y ha actuado por codicia o arrogancia.

¿Tendrá el juez Pauley misericordia de Cohen?

4. Un pacto migratorio mundial

La ONU apuesta por la defensa de los migrantes y sellará "el primer acuerdo global para ayudar a aprovechar los beneficios de la migración y proteger a los inmigrantes indocumentados".

El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular será adoptado durante una conferencia global que se celebra en Marruecos, por más de 150 estados de las Naciones Unidas. Sin embargo, una docena de países se han desvinculado del texto, entre los que se cuentan Chile y Estados Unidos.

El pacto, no vinculante, deberá ser sometido a una última votación de ratificación el 19 de diciembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

5. China limita la venta del iPhone

Un tribunal chino prohibió la importación y venta de varios modelos de iPhone en ese país, a pedido de la empresa Qualcomm. El fabricante de chips aseguró que Apple violó dos de sus patentes en los modelos de iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus y el iPhone X, que representan entre el 10% y el 15% de las ventas actuales del teléfono en China.

Las patentes incluirían la función que permite a un usuario editar y ajustar el tamaño de las fotos en el dispositivo móvil y la utilización de aplicaciones mediante la pantalla táctil. Por su parte, Apple asegura que Qualcomm está utilizando artimañas y anticipó que responderá en la corte.

A la hora del café

"La niña sin miedo" se muda a la Bolsa

La popular estatua, que estaba frente al mítico Charging Bull (toro embistiendo) de Wall Street, llegó oficialmente a la Bolsa de Nueva York. "Ahora, en lugar de mirar fijamente al toro, va a mirar todo el asunto", dijo la congresista Carolyn Maloney, durante la ceremonia de inauguración frente a la Bolsa.

Murió Roger, el canguro musculoso

La muerte de Roger, el canguro fornido de 1,9 metros y 90 kilos que causó sensación en 2015 cuando se hizo viral una imagen suya aplastando con sus patas un cubo de metal, hace llorar a los usuarios en las redes sociales.

"Hongos zombi" que salvan vidas

Sabemos que los hongos son un deleite para el paladar y tienen un alto valor nutricional, pero te sorprenderás con sus propiedades para salvar vidas y limpiar el medio ambiente.

Felipe Massa contra el animal más rápido

El expiloto de Fórmula 1 y nuevo integrante del equipo Venturi, de Fórmula E, Felipe Massa, corrió en un bólido Gen2 contra un halcón peregrino, el animal más veloz del planeta. ¿Quién ganó?

Sarah Hyland y un nuevo trasplante

La joven estrella de Modern Family, Sarah Hyland, reveló que tuvo que someterse a un segundo trasplante de riñón, luego de que su cuerpo rechazara el que le donó su padre. El nuevo donante fue su hermano menor.

La cifra del día

52,5 millones

El número de usuarios que se vieron afectados por un error en una actualización de software de Google+ en noviembre, según la compañía.

La cita del día

"Deberíamos utilizar cada aliento para asegurarnos de que las mentiras cesen el 20 de enero de 2021".

James Comey, exdirector del FBI, solicitando a los votantes estadounidenses que pongan fin a la presidencia de Donald Trump en 2020.

Y para terminar

Un meteoro en vivo

Jorge Díaz Henry apuntaba su cámara al cielo el pasado fin de semana cuando fue sorprendido por un meteoro brillante que cruzaba raudo el firmamento, a la altura de Xochimilco. ¡Cuando estás de suerte!