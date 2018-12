5 cosas que debes saber este 12 de diciembre: El muro de Trump, la vida oculta de Meng Wanzhou y el brexit

Mientras el cambio climático surge como un sospechoso motivo de la caravana de migrantes, Donald Trump amenaza con cerrar el Gobierno si no consigue los fondos para financiar el muro fronterizo. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. El orgullo fronterizo de Trump

No cede un ápice en su discurso sobre la inmigración ilegal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrentó públicamente con los principales líderes demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado estadounidense por la financiación del muro en la frontera sur, y amenazó con cerrar “orgulloso” el Gobierno si no se destinan fondos para construirlo.

Ante la reticencia de los demócratas a aprobar los US$ 5.000 millones solicitados por Trump para levantar una valla en la frontera con México, el mandatario dijo que de una u otra forma se construirá y que le gustaría que el Gobierno no se cierre. Pero luego agregó, que si no obtiene lo que quiere, habrá una clausura. ”Estoy orgulloso de cerrar el Gobierno por la seguridad de la frontera”, dijo en su intercambio de opiniones con Nancy Pelosi y Chuck Schumer.

2. La Patrona de América

Con el tradicional canto de Las Mañanitas, millones de devotos católicos en todo el mundo celebran desde esta madrugada la solemnidad de la Virgen de Guadalupe, también conocida como la Guadalupana y Patrona de las Américas.

Mientras mexicanos y latinoamericanos en general participan en distintos eventos y programaciones alrededor de la gran fiesta a la Virgen del Tepeyac, el papa Francisco presidirá una misa en su honor en la Basílica de San Pedro, a las 6:00 pm. hora de Roma.

¿Por qué tanta devoción? Aquí tienes 8 datos para tratar de entenderla.

3. La vida oculta de Meng Wanzhou

El arresto de Meng Wanzhou, la jefa de finanzas de la firma Huawei que acaba de ser liberada bajo fianza, no solo desató una tormenta diplomática sino que está exponiendo detalles de su vida que parecían secretos. Documentos judiciales de su audiencia en Canadá muestran que la empresaria china de 46 años, solicitada en EE.UU. por presunto fraude, tiene una fortuna nada despreciable.

Según las actas, solo en Vancouver, Meng y su esposo, el inversionista de capitales de riesgo, Liu Xiaozong, son dueños de dos propiedades: una por valor de 5,6 millones de dólares canadienses (US$ 4,2 millones) y la otra, por 16,3 millones de dólares canadienses (US$ 12,2 millones).

Además salió a la luz pública que Meng sobrevivió al cáncer de tiroides, por el que fue operada en 2011; ha sufrido de hipertensión durante años, y el año pasado se operó la mandíbula y la garganta para contrarrestar problemas de salud relacionados con la apnea del sueño.

4. El brexit: lo (poco) que sabemos

Si entiendes poco o nada sobre el brexit, no eres el único: la monumental división diplomática y su consecuente caos político tiene a gran parte de la propia población británica igual de confundida.

Esto se debe en parte a la realidad actual de la política del Reino Unido. Al parecer, nadie tiene un plan viable que pueda presentarse de manera creíble como algo que podría suceder. La primera ministra, Theresa May, y su círculo íntimo no han logrado convencer al Parlamento de que su plan para implementar el brexit es realmente lo mejor —y lo único— que hay sobre la mesa en este momento. Además, May enfrentará este miércoles una moción de censura de su propio partido que pone en entredicho su futuro como primera ministra.

El caso es que en solo 15 semanas (fecha establecida para el retiro definitivo de la Unión Europea), algo cambiará en el Reino Unido. Y el caos es que nadie sabe qué será.

5. Hondureños, "refugiados del clima"

Un motivo tan insólito como sospechoso de la caravana de migrantes que partió desde Honduras y se encuentra instalada en Tijuana es el cambio climático. La sequía de un año en partes de ese país centroamericano ha hecho que los cultivos sean improductivos y que los agricultores se estén yendo.

Aunque no hay estudios que relacionen de forma concluyente esa particular aridez con el cambio climático, modelos de computadora muestran que sequías como la que se registra ahora se están volviendo más comunes a medida que la Tierra se calienta. Miles de personas han arriesgado sus vidas para escapar de estas circunstancias. Y datos no publicados previamente muestran que las personas empezaron a abandonar ciertas áreas de Honduras por la pérdida de cultivos, incluso cuando las tasas de homicidios estaban cayendo.

A la hora del café

La canción más escuchada del siglo XX

'Bohemian Rhapsody' de Queen se convirtió en la canción del siglo XX más escuchada del mundo. Con el impulso que logró por la película del mismo nombre, el tema y video musical de 1975 superó los 1.600 millones de difusiones globalmente, según Universal Music Group.

Agua en un asteroide

OSIRIS-REx, la primera misión de la NASA encargada de recolectar muestras de asteroides, llegó al asteroide Bennu hace solo una semana, pero ya hizo un descubrimiento histórico: ¡encontró agua!

Enfermedades venéreas, a los 45 o mucho más

El deseo sexual permanece en nuestras vidas, incluso cuando ya no somos tan jovencitos, y especialmente si disfrutamos de buena salud. Esto hace que incluso la población de adultos mayores sea susceptible de contraer enfermedades venéreas.

Casapueblo: El hotel que se sube, ¡bajando!

Aquí no hay líneas rectas, ni hubo planos para su construcción porque creció "orgánicamente", sin simetría. Recórrelo con Destinos CNN y descubre la historia de este icónico hotel en Punta Ballena, Uruguay.

Un ecosistema de bacterias y microbios

El observatorio Deep Carbon, una comunidad científica que busca el entendimiento del carbono y su rol en los orígenes del planeta, descubrió un ecosistema de millones de bacterias y microbios, ubicado a unos 5 kilómetros debajo de la tierra. Este hallazgo cambia de forma radical el conocimiento de la vida en el planeta, según los científicos.

La cifra del día

US$ 293.052,33

La cifra exacta que un juez federal ordenó pagar a Stormy Daniels para cubrir los gastos de representación de los abogados del presidente Trump, con respecto a la demanda por difamación presentada por la actriz porno y que fue rechazada por la Justicia.

La cita del día

"¡Nosotros somos constructores de la paz!... ¡No de la guerra!"

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, al explicar la presencia de aviones bombarderos rusos en territorio venezolano.

Y para terminar…

Un museo, para verte mejor…

La magnitud de un viaje entre Corea del Sur y México se queda corta ante la realidad aumentada de Trick Eye, el museo que engaña a tus ojos y despierta tu imaginación.

Cinco cosas se envía diariamente de lunes a viernes a las 6 a.m. ET. ¡Suscríbete!