Cada vez parece más probable que no haya un acuerdo sobre el brexit, tras la humillación de May en la cumbre

Bruselas (CNN) - Una vez más, la Unión Europea ha enviado a Theresa May a casa sin nada.

Los líderes de la Unión Europea rechazaron rotundamente el último intento de la primera ministra británica de salvar su asediado acuerdo el brexit, lo que mata cualquier esperanza de un avance parlamentario en Londres y le da un golpe devastador a su autoridad.



Tras ser obligada a votar sobre su acuerdo en la Cámara de los Comunes, May pidió a los líderes de la UE que aseguren garantías legales que calmarían a los legisladores por un elemento crucial, el llamado respaldo irlandés.

Pero después de una presentación aparentemente mediocre por May, los líderes de la UE rechazaron las demandas y, en cambio, intensificaron los planes para un brexit sin reservas.

En una conferencia de prensa nocturna, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, fue fulminante. "Nuestros amigos del Reino Unido necesitan decir lo que quieren, en lugar de preguntar qué es lo que queremos", dijo a los periodistas. "En algunas semanas desearíamos que nuestros amigos del Reino Unido expusieran sus expectativas porque este debate a veces es impreciso y me gustaría obtener algunas aclaraciones".

Si bien dijo que May había estado "peleando fuerte y valientemente", expresó su duda de que cualquier acuerdo se pueda obtener en el Parlamento Británico en su forma actual.

Súplica de May a los líderes de la UE

La primera ministra británica instó a la UE a que garantice el respaldo irlandés, una póliza de seguro diseñada para evitar que vuelvan los puestos de aduanas en la frontera irlandesa. "Tenemos que cambiar la percepción de que podría ser una trampa de la que el Reino Unido no podría escapar", dijo May a los líderes de la UE, de acuerdo con Downing Street. May los instó a "confiar en mí para hacer lo correcto", dijo Downing Street, diciendo que a nadie le importaba "correr el riesgo de un no acuerdo "accidental con toda la interrupción que eso implicaría".

May presentó un proceso en dos etapas: una declaración política ahora y una declaración legalmente vinculante en enero, dijo un diplomático de la UE a CNN.

Pero sus planes no salieron bien. Los líderes buscaban ayer dos cosas: una propuesta concreta para salir del callejón sin salida y asegurarse de que podría llegar al límite en el Parlamento. Ninguno de los dos se consiguió, dijo el diplomático.

Después de la presentación de May, que se dice que fue breve, el texto final de las conclusiones de la cumbre se modificó quitar una sugerencia para que la UE considere qué garantías adicionales podrían ofrecerse al Reino Unido, dijo otro diplomático de la UE. Se hizo referencia a los preparativos de contingencia para una salida sin intermediarios.

Algunos líderes de la UE pidieron directamente a los legisladores británicos que asumieran sus responsabilidades. "Ahora los parlamentarios en Londres deberían ser responsables y saber si quieren tener el mejor trato posible, o ir en una dirección en la que no saben qué va a salir", dijo Xavier Bettell, primer ministro de Luxemburgo.