Nancy Wilson, estrella del jazz, fallece a los 81 años

(CNN) - La tres veces ganadora del Grammy, Nancy Wilson, quien se consideraba a sí misma como una "estilista de las canciones", falleció, dijo su representante. Tenía 81 años.

Wilson murió en paz el jueves en su casa después de una larga enfermedad, dijo su representante Devra Hall Levy.

La cantante de Chillicothe, Ohio, se enfocó inicialmente en la música R&B, pero luego brilló con las baladas de jazz y las canciones románticas.

Debutó en 1961 con el sencillo "Guess Who I Saw Today".

Su mayor éxito llegó en 1964 con "(You Don't Know) How Glad I Am", que ascendió en las listas hasta el sitio 11 en el Billboard's Hot 100 y le valió un Grammy por mejor grabación R&B.

Ella ganaría otros dos Grammy en 2005 y 2007.

Tras una carrera en la música y la actuación de más de seis décadas, Wilson se retiró de los escenarios en 2011.

Le sobreviven sus tres hijos y cinco nietos.

Por deseos de la propia Wilson, no habrá funeral. En cambio, su familia llevará a cabo una celebración de su vida, probablemente en febrero, el mes de su nacimiento.