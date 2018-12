Romatón: Cuarón invita a la gente a organizar funciones para ver su película Roma que se estrena hoy en Netflix

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) - Roma ya está en Netflix. Este viernes 14 de diciembre se estrenó en la plataforma online la esperada cinta del director mexicano Alfonso Cuarón. Se trata de un proyecto muy personal para el cineasta que narra la historia de Cleo, la criada indígena de una familia de clase media de la Ciudad de México que vive en el barrio conocido como la colonia Roma a inicios de la década de 1970.



Para festejar el estreno, el mismo Cuarón se tomó sus redes sociales para convocar lo que él mismo ha llamado la primera Romatón. El director quiere que la gente organice funciones en su casa, escuela o comunidad e invite a quien quiera para ver la película en Netflix.

La maratón será del 14 al 24 de diciembre.

Invitó a las personas a compartir las fotos de su función con el #Romatón, que ha sido tendencia durante este viernes en Twitter en México, y anunció que habrá premios para las funciones más originales:

¡Hoy comienza el #ROMATÓN! Los invito a sumarse proyectando ROMA en sus casas, escuelas o comunidades. Compartan su experiencia con el hashtag #ROMATÓN pic.twitter.com/OPCtYkqgdr — Alfonso Cuaron (@alfonsocuaron) December 14, 2018

La Romatón comenzó antes del estreno en la plataforma de streaming con una función masiva en Los Pinos, que pasó de ser la residencia del presidente de México a un lugar de arte, donde miles de personas se reunieron para ver la producción de Cuarón.

Roma en Los Pinos pic.twitter.com/2XOeUvHY8M — Santiago Arau (@Santiago_Arau) December 14, 2018

También habrá funciones en Cinemóvil, una idea para llevar la película a lugares de México donde no será exhibida en los teatros.

Las protagonistas de Roma son la experimentada Marina de Tavira, quien da vida a Sofía, la madre de los Cuarón, y Yalitza Aparicio y Nancy García, quienes hacen su estreno cinematográfico e interpretan a Cleo y Adela —respectivamente—, las trabajadoras de la casa.

Sofía y Cleo son dos madres de distintas clases sociales que en medio de los hechos ocurridos en el movimiento del 68 en la Ciudad de México se unen para sacar a su familia adelante.

"La razón de cinta desde un inicio fue en blanco y negro, no me lo cuestioné; pero no me interesaba un blanco y negro nostálgico, no me interesaba un blanco y negro referencial. Me interesaba una película contemporánea", asegura Cuarón, director de cintas como Gravity, Los niños del hombre, entre otras.