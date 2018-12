Comité inaugural de Trump está bajo investigación criminal, según fuentes

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - El comité inaugural de 2017 del presidente Donald Trump está siendo investigado por fiscales federales en Nueva York por posibles delitos financieros relacionados con los más de 100 millones de dólares recaudados para su toma de posesión, según fuentes familiarizadas con el tema.

Una fuente familiarizada dice que la investigación está en las primeras etapas y que los investigadores generalmente se centran en si se ha malgastado el dinero de la inauguración.

La investigación fue publicada por primera vez por The Wall Street Journal el jueves por la tarde.

Citando conversaciones con personas familiarizadas con la investigación, la Fiscalía Federal de Manhattan informó que los fiscales también están investigando si el comité aceptó donaciones de personas que buscan influenciar o acceder a la nueva administración.

El periódico señala que "dar dinero a cambio de favores políticos" es ilegal, al igual que el mal uso de los fondos donados. El comité se registró como organización sin fines de lucro.

The New York Times informó el jueves por la noche que fiscales federales están investigando si personas de países extranjeros canalizaron donaciones ilegales tanto al fondo inaugural como a una superevento pro Trump en un intento por comprar "influencia sobre la política estadounidense". El periódico, citando a personas familiarizadas con la investigación, dijo que se centra en personas de países de Oriente Medio, incluidos Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, y si "utilizaron donantes falsos para disfrazar sus donaciones a los dos fondos".

La ley federal no permite contribuciones extranjeras a fondos de inauguración o PAC, según The New York Times.

En un comunicado, el comité inaugural de Trump dijo que la celebración "cumplía totalmente con todas las leyes aplicables".

"El (comité) no tiene conocimiento de ninguna investigación pendiente y no ha sido contactado por ningún fiscal. Simplemente no tenemos evidencia de que exista una investigación", se lee en el comunicado.

"Las finanzas (del comité) fueron totalmente auditadas internamente e independientemente y son plenamente contabilizadas. Además, se contabilizaron las finanzas (del comité) internamente e independientemente y se contabilizaron todas las leyes y regulaciones. Los nombres de los donantes se proporcionaron a la FEC y han sido públicos durante casi dos años. Estos donantes se examinaron de conformidad con la ley y no se han encontrado irregularidades en la investigación de esos donantes".

Cuando los periodistas le preguntaron sobre la historia del The Wall Street Journal el jueves, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo: "Eso no tiene nada que ver con el presidente o la primera dama. Lo más grande que hizo el presidente, su compromiso en la toma de posesión, fue venir aquí y levantar su mano y tomar el juramento para el cargo. El presidente se enfocó en la transición en ese momento y no en nada sobre planear la toma de posesión".

Según The Wall Street Journal, las fuentes dijeron al periódico que la investigación "se debe en parte a materiales incautados en la investigación federal de los negocios de Michael Cohen, exabogado de Trump".

Durante una redada a propiedades de Cohen se incautó una conversación grabada entre él y Stephanie Winston Wolkoff, exasesora de la primera dama Melania Trump, según el periódico. Wolkoff expresó su preocupación en la conversación sobre cómo el comité inaugural estaba gastando dinero, dijo una persona familiarizada con la investigación de Cohen.

Rick Gates, excolaborador de campaña de Trump que colaboró ​​con el fiscal especial Robert Mueller en la intromisión rusa en las elecciones presidenciales de 2016, fue consultado por los fiscales sobre los gastos del comité y sus donantes, informó The Wall Street Journal, citando conversaciones con personas cercanas al asunto.

Tom Barrack, un promotor inmobiliario que dirigía el comité inaugural, aún no ha hablado con los investigadores desde una entrevista que tuvo con el fiscal especial el año pasado, dijo una fuente cercana al asunto a CNN. Durante su conversación con Mueller, el fondo inaugural se mencionó brevemente, dijo la fuente.

"Al comité de inauguración no se le han solicitado registros ni se ha contactado con los fiscales. No conocemos ninguna investigación", dijo la fuente a CNN.

El comité, del que CNN informó anteriormente que había recaudado un récord de 107 millones de dólares, recibió gran parte de su financiación de donantes ricos que dieron un millón de dólares o más, según el diario. Algunos de los principales donantes del fondo, entre ellos el multimillonario Sheldon Adelson, AT&T Inc. (empresa matriz de CNN) y Boeing Co., no se encuentran actualmente bajo investigación, informó el diario.