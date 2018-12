Y Miss Universo 2018 es... Miss Filipinas

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) - El lugar fue el Impact Arena de Bangkok, Tailandia, en donde 94 participantes dieron lo mejor de sí para llevarse a casa la corona como la mujer más bella del mundo. Solo una ganadora se coronó y fue Catriona Elisa Magnayon Gray, representante de Filipinas.

Y fue así que la sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters, Miss Universo 2017, entregó la corona y banda a su sucesora, quien desfiló por la pasarela por primera ocasión con la corona valuada en 300.000 dólares, hecha de 220 gramos de oro blanco de 18 quilates, 311 diamantes incrustados y 198 pequeños zafiros.

Steve Harvey fue el indicado nuevamente de llevar la batuta de la ceremonia. Esta vez no se equivocó, a diferencia de 2015 con la representante de Colombia, Ariadna Gutiérrez.

Los premios que se lleva a casa Miss Universo 2018 incluyen un lujoso penthouse en la ciudad de Nueva York por un año y 250.000 dólares que recibirá durante su reinado. Aparte de estos dos premios, Catriona Elisa Magnayon Gray recibirá vestuario, maquillaje y nutrición, además de servicios de gimnasio, invitaciones a premieres de cine y la oportunidad de asistir a diversas audiciones para ser imagen de distintas marcas.

Miss Universe 2018 is... PHILIPPINES! pic.twitter.com/r2BkN8JpXh — Miss Universe (@MissUniverse) December 17, 2018

El concurso se dividió en varias etapas, primero se seleccionaron cinco representantes de África, Oceanía y Asía (Sudáfrica, Tailandia, Vietnam, Nepal y Filipinas), cinco de Europa (Polonia, Bélgica, Reino Unido, Hungría e Irlanda) y cinco representantes de las Américas (Curazao, Costa Rica, Canadá, Puerto Rico y Jamaica). Tras ello hubo una nueva ronda de finalistas con cinco posiciones extras para de las tres regiones señaladas, en la que quedaron Estados Unidos, Venezuela, Indonesia, Brasil y Australia.

Estas 20 semifinalistas hablaron frente al jurado y dijeron lo más importante que el mundo entero debía saber de ellas. Justo al finalizar esta etapa, Ángela Ponce, Miss España desfiló por la pasarela central, se quitó la banda y la llevó en alto: fue la primera mujer transgénero en participar en este concurso.

A walk to remember. A historic night for #MissUniverse. pic.twitter.com/wWT5TmWCRp — Miss Universe (@MissUniverse) December 17, 2018

El jurado redujo el número a 10 participantes y, antes desfilar en traje de baño, se anunció a la ganadora de traje regional: la representante de Laos, quien no supo qué decir cuando Harvey le preguntó por la inspiración de su traje.

El desfile en traje de baño de las 10 semifinalistas llamó la atención porque los diseños fueron creados por la princesa tailandesa Sirivannavari Nariratana. Tras esta pasarela, siguió el turno al desfile en traje de noche. La representante de Sudáfrica tuvo problemas al caminar porque el zapato se le atoró con el largo del vestido. La representante de Venezuela desfiló con una gran soltura en un diseño brillante color piel del diseñador Nidal Nouaihed. La representante de Canadá desfiló con un modelo tipo Hollywood, con una cola muy amplia.

Harvey anunció a las cinco finalistas: Kiara Liz Ortega (Puerto Rico) , H'hen Nie (Vietnam), Catriona Elisa Magnayon (Filipinas), Tamaryn Green (Sudáfrica) y Sthefany Yoharlis (Venezuela).

Cada una respondió una pregunta hecha por el jurado y el número se redujo a tres: Filipinas, Sudáfrica y Venezuela. A cada una de las finalistas se les hizo la misma pregunta "¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en tu vida y cómo la aplicarías en tu reinado como Miss Universo?".

El ganador de premios Grammy, MTV's y BET, Ne-Yo, interpretó los temas "She got her own thing / That's why I love her" y tras la deliberación final del jurado, Steve Harvey anunció a la ganadora elegida por el jurado: Miss Filipinas, Catriona Elisa Magnayon Gray.