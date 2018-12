La actriz Yael Stone acusa al actor Geoffrey Rush de conducta inapropiada; él lo niega

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - El ganador del Oscar Geoffrey Rush ha negado las acusaciones de que actuó de forma inapropiada con una actriz hace más de siete años.

Yael Stone, quien apareció en "Orange is the New Black" en Netflix, dijo en una serie de entrevistas con ABC News y The New York Times que Rush envió mensajes de texto sexualmente sugerentes, se quitó la ropa e intentó verla ducharse durante su participación en la obra "Diary of a Madman", en el teatro Belvoir Street de Sidney, en 2010 y 2011.

Rush, quien interpretó al capitán Hector Barbosa en la franquicia de "Pirates of the Caribbean" y ganó un Oscar por su interpretación del pianista David Helfgott en "Shine", tenía 59 años en ese momento. Stone tenía 25 años y su papel en la obra era relativamente menor, según ABC.

En una declaración a CNN, Rush dijo que las acusaciones de Stone eran incorrectas.

"Desde el principio debo dejar en claro que las acusaciones de comportamiento inapropiado hechas por Yael Stone son incorrectas y en algunos casos se han sacado completamente de contexto", dijo Rush.

"Sin embargo, es claro que Yael se ha molestado por el entusiasmo que generalmente le doy a mi trabajo. Lamento sincera y profundamente haberle causado angustia. Sin duda, esa nunca ha sido mi intención".

"Como he dicho en el pasado, aborrezco cualquier comportamiento que pueda considerarse hostigamiento o intimidación hacia cualquier persona, ya sea en el trabajo o en cualquier otro entorno".

Stone le dijo a ABC que esperó años para hacer las acusaciones debido a temores de que acusar públicamente a una gran estrella pudiera arruinar su carrera.

En su entrevista con The New York Times, Stone dijo también que las leyes de difamación de Australia no le permitían presentarse. Las leyes imponen a los editores la carga de probar que las acusaciones son ciertas.

Sin embargo, quienes presentan una demanda por difamación en Estados Unidos deben probar que las acusaciones son falsas. Las figuras públicas que persiguen casos de difamación se enfrentan a un obstáculo aún mayor, ya que deben demostrar que la declaración es falsa y que el editor actuó con imprudente indiferencia hacia la verdad.

Rush demandó al periódico australiano The Daily Telegraph por difamación después de que publicara acusaciones de que actuó de forma inadecuada durante una producción de El Rey Lear en Sídney en 2015-2016. Se espera que un juez emita una decisión en ese caso a principios de 2019.

Angus Watson de CNN contribuyó con este informe