Los mejores regalos de Navidad para todo tipo de hombres

(CNN) - Algunas personas son particularmente difíciles para comprarles regalos, y muy a menudo pueden ser los hombres más importantes de tu vida. Los hombres a veces son tan prácticos que parece que no usarán nada que no necesiten, o tal vez no sean tan explícitos sobre lo que podrían querer como regalo.

Hemos recorrido Internet para encontrar algunos de los mejores regalos para hombres esta temporada de fiestas y los hemos organizado en función de sus diferentes tipos de personalidad.

Queremos que todo el mundo esté encantado de recibir estos obsequios, independientemente de su identidad de género. Pero si buscas un regalo para un chico, ya sea tu esposo, tu novio, tu hermano, tu padre o tu amigo, definitivamente habrá algo para él en esta lista, ya sea que sea del tipo de personas muy centradas o que sea una persona a la que le gusten cosas más finas.

Para los hombres sencillos

1. Cartera de cuero Derrick (US$ 45; fossil.com)

Esta billetera clásica de Fossil está hecha de cuero de alta calidad para mantener su calidad durante mucho tiempo. Dispone de ranuras 2 en 1, un bolsillo de identificación transparente y un forro especial que protege los chips de las tarjetas de crédito y de débito contra escaneos no deseados.

2. Mocasín Minnetonka Hardsole (US$ 45,95; minnetonkamoccasin.com)

Minnetonka es conocida por sus productos de alta calidad, y este diseño clásico, hecho de gamuza suave con cordones de cuero crudo, no es una excepción. Están disponibles en tres colores y en tamaños grandes y extra grandes. Las suelas especiales son ideales tanto para uso en interiores como en exteriores, y los almohadones de forro de pelo grueso ofrecen el equilibrio perfecto entre comodidad y estilo.

3. Camisa de franela Uniqlo (US$ 29,90; Uniqlo.com)

Nunca te puedes equivocar con una camisa clásica de franela. Esta opción de Uniqlo viene en seis patrones, por lo que puedes elegir dos o tres, y está hecha de 100% algodón.

4. Estuche monedero para iPhone (US$ 14,99; Amazon.com)

Este estuche de iPhone es una opción elegante que eliminará la necesidad de llevar una billetera. Aquí caben hasta tres tarjetas y dinero en efectivo, y tiene funciones de protección, como los laterales texturizados de gran agarre y las esquinas protectoras con bolsillos de aire.

5. Paquete de ropa interior MeUndies Mystery x3 (US$ 54; Meundies.com)

La ropa interior no suele ser un regalo divertido, pero el paquete MeUndies Mystery hace que sea una sorpresa emocionante. Hay una gran variedad de estampados y colores y la bolsa que recibes, todos confeccionados con la mezcla de 92% MicroModal y 8% elastano, que según MeUndies es tres veces más suave que el algodón.

Para el hombre peculiar, amante de la diversión

1. Mapa de EE.UU. para tapas de cerveza (US$ 35; Uncommongoods.com)

Estos tableros son una manera divertida y creativa de combinar la decoración del hogar con el amor por la cerveza, y están disponibles en las formas de los 50 estados. Cada tablero está elaborado con madera contrachapada de abedul del Báltico, y las aberturas están diseñadas para sujetar los bordes de las tapas de las botellas de cerveza de forma segura. La parte posterior del tablero incluye orificios adicionales, lo que facilita colgar en cualquier pared.

2. Reloj Space Pattern (US$ 30; Redbubble.com)

El diagrama del sistema solar de este reloj ofrece un toque de color divertido aunque sutil. Hay cuatro opciones de color para las manecillas de metal y tres para el marco de madera de bambú. Viene con un gancho incorporado en la parte posterior para colgarlo fácilmente.

3. Herramienta de acero inoxidable Pirate Tool (US$ 15; Amazon.com)

No te puedes equivocar con una barra de herramientas divertida. Esta versión pirata viene con un sacacorchos y una palanca de fácil apertura, una cuchilla de aserrado y un abrebotellas. Está hecho de un material plástico suave al tacto y de acero inoxidable duradero, por lo que durará un tiempo, lo que lo convierte en una excelente opción como regalo independiente o relleno de media.

4. Camiseta Uniqlo x Andy Warhol Graphic (US$14,90; Uniqlo.com)

Una camiseta estampada divertida es una apuesta segura para regalar a un hombre que quizás no conozcas demasiado. Esta opción de Uniqlo es de algodón 100% y presenta un diseño emblemático. Uniqlo tiene colaboraciones de diseño con el trabajo de Andy Warhol, Keith Haring y Jean-Michel Basquiat.

5. Juego de Mini Flip Cup (US$ 40; Uncommongoods.com)

Este juego portátil será un éxito en casi cualquier fiesta. Es una versión divertida de un clásico juego de beber, sin el desorden de la cerveza en todas las mesas, ya que los vasos son mucho más pequeños. El set incluye 20 minivasos, un tablero de juego, una bolsa de malla, un combo de bola / cuerda y ocho aletas.

Para el hombre que disfruta de las cosas bonitas

1. Kit básico de Art of Shaving Sandalwood (US$ 30; theartofshaving.com)

Este set incluye aceite de afeitar, crema de afeitar, bálsamo para después del afeitado y una versión de prueba de la brocha de afeitar de tejón, por lo que es la oportunidad perfecta para probar los productos de The Art of Shaving. Un crítico escribió: “Justo después de una afeitada, veo por qué los hombres gastan el dinero en 'The Perfect Shave'. Por primera vez en mi vida, tengo poca o ninguna irritación después del afeitado. ¡Junto con mi primera cuchilla de afeitar, este kit básico me permitió afeitarme y disfrutarlo!”.

2. Dispensador de bebidas de piedra (US$ 150; Uncommongoods.com)

El dispensador de bebidas de lujo es perfecto para los hombres que disfrutan el entretenimiento. Hecho a mano con granito de adoquín y acero inoxidable, este accesorio de barra utiliza la gravedad para verter cualquier tipo de licores.

3. Plano del estadio de béisbol (US$ 185, Uncommongoods.com)

Perfecto para los fanáticos del béisbol que no necesiten más parafernalia estándar de su equipo. Este modelo es una opción de regalo intemporal maravillosamente diseñada. Impreso en papel de calidad de museo y enmarcado en BonanzaWood negro, tiene una calificación de 4,7 estrellas y más de 270 reseñas, por lo que puedes estar seguro de que estás pagando por un producto de gran calidad.

4. Caja de suscripción de Robb Vices (a partir de US$ 99,95; Robbvices.com)

Roby Vices es la última caja de suscripción de lujo para hombres. Cada mes, el cuadro sigue un tema e incluye una amplia gama de artículos de lujo, como vinos selectos, artículos de cuero hechos a mano, alimentos de alta calidad y mucho más, que se ajustan a ese tema. Puedes elegir entre un par de opciones de suscripción como regalo, siendo la opción más popular el plan de seis meses.

5. Kit de viaje Merino (US$ 169; Parachutehome.com)

El regalo perfecto para un viajero frecuente, este maletín incluye manta, máscara y maletín de lana merino 100% extra fina, que la marca describe como ligero, transpirable y cálido.

Para el hombre maravillosamente friki

1. Vasos de cerveza HTML: juego de 2 (US$ 25; Uncommongoods.com)

El ‘geek’ de tu vida seguramente se divertirá con esto. La inteligente jerga HTML está diseñada para ayudar a lograr el vertido perfecto, indicando dónde dejar espacio para la cabeza y el cuerpo de la cerveza.

2. Babuchas de felpa Rugrats Reptar (US$ 39,99; Thinkgeek.com)

Estas zapatillas son la combinación perfecta de comodidad y nostalgia de la infancia. Son mercancía de Rugrats con licencia oficial, con la cabeza y la cola de Reptar, además de puntos antideslizantes en la parte inferior para agarre. Las babuchas son imprescindibles para tener pies calurosos durante el invierno, y ThinkGeek ofrece un montón de opciones divertidas.

3. Calcetines de vestir Five-Pair Science (US$ 21,99; Amazon.com)

Estos calcetines son un regalo divertido pero práctico para los entusiastas de la ciencia. Cada conjunto de calcetines, y hay 16 de donde elegir, está empaquetado en una caja de alta calidad perfecta para regalar. Los calcetines están hechos con algodón turco, que se caracteriza por ser suave, cómodo y naturalmente hipoalergénico.

4. Prensa de café R2-D2 'Star Wars' (US$ 39,99; Thinkgeek.com)

Para cualquier persona que disfrute de café y Star Wars, no podemos pensar en un regalo más lindo o práctico. Esta cafetera con licencia oficial de Star Wars funciona como una prensa francesa normal y puede preparar aproximadamente cuatro tazas de café a la vez.

5. Monopolio de Game of Thrones (US$ 47,44; Amazon.com)

Un gran regalo para cualquier fan del espectáculo. Todos los aspectos de este monopolio se personalizan: desde tokens extragrandes hasta dinero temático y naipes personalizados. El juego tiene una calificación de 4,6 estrellas y más de 530 reseñas, por lo que puedes estar seguro de que el destinatario y los demás jugadores podrán jugarlo.