Mourinho abandona Manchester con una factura de hotel de US$ 679.000

(CNN) - El despido de José Mourinho por parte del Manchester United ha dominado la agenda de noticias esta semana, pero también lo ha hecho la factura de hotel del portugués.

Tras haber decidido no comprar una casa o un apartamento durante su estancia de dos años y medio en el club, Mourinho, de 55 años, vivía en The Lowry Hotel en Manchester.

Mourinho estuvo hospedado en la suite Riverside, que incluye un gran dormitorio, una sala de estar, un comedor y una pequeña cocina.

El lujoso apartamento también ofrece vistas al río Irwell y está decorado con obras de arte originales del aclamado artista local Alan Rankle.

El hotel de cinco estrellas dijo a CNN Sport que "no comenta detalles de huéspedes que se quedan con nosotros porque estamos orgullosos de nuestra privacidad y discreción", pero según el sitio web de The Lowry, la suite que ocupó Mourinho habría costado US$ 758 por noche. Sumando las 895 noches que pasó hospedado ahí, dan un total de aproximadamente US$ 679.000.

Eso suponiendo que no asaltara el minibar.

'No se sientan mal por mí'

The Lowry, nombrado así en homenaje al artista local Laurence Stephen Lowry, ofrece un servicio exclusivo y es uno de los favoritos de las estrellas del pop y las leyendas del deporte.

Al comentar sobre sus lujosas condiciones de vida, Mourinho confirmó que estaba muy feliz en su entorno temporal.

"El apartamento está en The Lowry Hotel, pero vivo en un fantástico apartamento y sería difícil encontrar otro en tan fantásticas condiciones, así que no se sientan mal por mí", dijo a la BBC en mayo.

La familia de Mourinho permaneció en Londres durante la estadía del entrenador en Manchester.

Lágrimas por el portugués

El sitio web del hotel dice que la suite es para "divertirse y pasar el rato", aunque la diversión y los juegos no eran frecuentes en la agenda de Mourinho en el United.

A los 55 años de edad, lucía frustrado la mayor parte del tiempo y fue acusado de pelearse con jugadores de alto perfil en el vestidor.

Fue despedido después de tener el peor inicio de temporada del club en una temporada de la Liga Premier, y su permanencia llegó a su final tras una vergonzosa derrota por 3-1 frente al Liverpool el domingo. Esa derrota dejó al United 19 puntos por detrás del líder de la liga, el propio Liverpool.

Si, al parecer, sus antiguos jugadores no están tristes con la partida de Mourinho, el personal de Lowry sí lo está.

Según los informes, los residentes presenciaron cómo el personal del hotel lloraba mientras Mourinho se despedía con cariño.