Cómo eliminar Facebook y por qué hacerlo (y por qué no)

(CNN) - Está bien estar molesto con Facebook. Incluso está bien no entender completamente por qué estás molesto con Facebook esta vez. En un año de escándalos mensuales, a veces semanales, complicados para la red social de Mark Zuckerberg, puede ser difícil hacer un seguimiento de la razón exacta o el momento en que perdiste la confianza en ella.

Si de lo que estás seguro es que quieres abandonar Facebook para siempre, esto es lo que necesitas saber, incluidas algunas razones por las que puedes reconsiderar tu decisión.

¿Por qué todos están enojados con Facebook esta vez?

Una investigación reciente del The New York Times encontró que Facebook había compartido más información de usuarios de lo que se pensaba anteriormente con compañías externas, como Amazon y Spotify, como parte de acuerdos de asociación especial. Algunas empresas tenían acceso a mensajes privados y nombres de amigos. El informe se basa en los años en que la empresa empleó mal los datos de los usuarios y aumentó las preocupaciones sobre su capacidad para proteger la privacidad de las personas.

Por qué es difícil decir adiós a Facebook

Eliminar tu perfil podría lastimarte más que a Facebook, y podría ser injusto castigarte a ti mismo en lugar de a la organización responsable.

Muchos de nosotros hemos pasado una década construyendo redes extensas en el sitio, conexiones y comunidades que abarcan todo el mundo y no se replican fácilmente en ningún otro lugar. Dejar Facebook significa dejar atrás los sistemas de apoyo, los grupos de vecinos, las conexiones de trabajo y los amigos. (Claro que puedes obtener la dirección de correo electrónico de ese antiguo colega, pero honestamente, ¿alguna vez los llamarás o les enviarás un mensaje de texto?).

En algunos casos es difícil abandonar Facebook porque es Internet, particularmente en países donde Facebook subsidia el servicio celular. Cuando Facebook es una forma de comunicación más confiable y asequible que el correo electrónico o las llamadas telefónicas, las personas no pueden deshacerse fácilmente de su cuenta para protestar por las violaciones de privacidad. (Por otro lado, en lugares donde Facebook es Internet, como Myanmar, el sitio probablemente ha contribuido a la división política y al derramamiento de sangre. Entonces... es complicado).

Y el hecho es que, si abandonas Facebook, eso no significa que estés abandonando la compañía de Facebook. Hacer eso significa eliminar todos sus productos, incluidos Instagram, WhatsApp y Messenger. Quitar a todos los perros que sigues en Instagram podría ser más difícil de vender que renunciar a las burlas políticas tóxicas que puedes encontrar en Facebook.

Tus datos ya están ahí

Facebook ha recolectado información sobre ti por años, y tal vez incluso una década, dependiendo de cuándo te registraste. Y hay una buena posibilidad de que al menos parte de la información que Facebook tiene sobre ti ya haya sido compartida con otras compañías.

Y no es solo Facebook. Otras aplicaciones en tu teléfono, los sitios que has visitado y las empresas de publicidad recopilan constantemente información sobre a dónde vas y qué te interesa. Eliminar Facebook no recuperará esa información; tú vivirás para siempre en las bases de datos.

Eliminar Facebook probablemente no cambiará Facebook

Si deseas eliminar tu cuenta para enviar un mensaje a la empresa, considera esto: Facebook tiene alrededor de 2.300 millones de usuarios en todo el mundo. Incluso después del año que ha tenido, incluyendo un movimiento viral de #deletefacebook, la compañía ha seguido creciendo ese número.

Si bien es probable que Facebook no esté contento con las interminables malas noticias y la caída de los precios de las acciones, la realidad es que unos cientos o miles de personas que eliminan sus cuentas no lo dañarán. Especialmente si muchos de ellos siguen usando Instagram. El mayor problema podría ser la caída del uso y el impacto en las ventas de anuncios.

"La dura verdad es que los usuarios son impotentes y no tan importantes como individuos para Facebook", dijo Siva Vaidhyanathan, profesor de estudios de medios sociales en la Universidad de Virginia y autor de "Medios antisociales: cómo Facebook nos desconecta y socava la democracia". "Si tú y 100 de tus amigos renuncian, a Facebook no le importa porque en ese momento ha registrado a 1.000 usuarios en Brasil".

Las leyes podrían obligar a Facebook a cambiar

El boicot no puede empujar a Mark Zuckerberg a hacer un cambio dramático en la compañía, pero la intervención del gobierno podría hacerlo. Vaidhyanathan piensa que sería más efectivo si los usuarios instaran a los legisladores a que propongan intervenciones legislativas y regulatorias para controlar el abuso de datos personales, no solo de Facebook sino de todas las compañías de tecnología.

"Nuestro primer paso es reconocer nuestra debilidad como usuarios de Facebook, y luego reconocer nuestra fortaleza como ciudadanos", dijo Vaidhyanathan.

Facebook ya está recibiendo presiones y multas por parte de los reguladores europeos y británicos que ahora aplican medidas de protección de datos más estrictas que sus homólogos estadounidenses. En Estados Unidos, la compañía enfrenta su primera acción gubernamental importante por el escándalo de Cambridge Analytica del fiscal general de Washington DC. También existe la posibilidad de que esté en problemas con la FTC.

Cómo eliminar Facebook

Por supuesto, todavía hay muchas buenas razones para abandonar Facebook, como minimizar el riesgo de ver información errónea o distraerse con fotos de bebés cuando deberías estar trabajando o mirando a tu propio bebé. Y hacerlo también puede reducir el riesgo de que tus datos puedan ser usados ​​o compartidos en el futuro de una manera que te disguste.

"Creo que abandonar Facebook por tranquilidad es una idea maravillosa. Facebook puede ser un verdadero obstáculo en estos días", dice Vaidhyanathan, quien aún usa el servicio para mantenerse al día con los acontecimientos en su barrio.

Antes de completar la eliminación, prueba una vida sin Facebook durante una semana o más desactivando tu cuenta. La desactivación es una opción que Facebook propone en lugar de la eliminación. Elimina tu perfil y la mayoría de tus rastros de ti de la red social, pero guarda todo para que puedas restaurar tu cuenta en cualquier momento.

Si no tuviste problemas o te lamentaste durante el período de prueba, continúa y elimínalo.

Primero, descarga todos tus años de datos. En la versión de escritorio de Facebook, haz clic en el triángulo en la esquina superior derecha y selecciona Configuración. Selecciona tu información de Facebook y descárgala.

Obtén información de contacto alternativa para contactos importantes.

Finalmente, anda a Configuración, Tu información de Facebook, Elimina tu cuenta e Información. Haz clic en el botón azul, Eliminar cuenta.

Facebook tardará hasta 90 días en eliminar toda tu información y mantendrá algunos datos anónimos, como los registros de cuándo publicaste y si hubo algún comentario al respecto.

Enhorabuena, ya te eliminaste de Facebook. Ahora tienes más tiempo para revisar Twitter.