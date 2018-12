Antes de ser acusado de agresión indecente, Kevin Spacey publica un extraño video en Navidad

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - El actor Kevin Spacey será acusado de agresión indecente y agresión violenta a causa de un incidente ocurrido en un restaurante de Nantucket, Massachusetts, en 2016, anunció este lunes Michael O'Keefe, fiscal de distrito de Cape & Islands.

Spacey está citado para presentación de cargos el 7 de enero.

CNN ha contactado a su abogado para que realice comentarios al respecto.

El anuncio coincide con la publicación de un extraño vídeo en YouTube titulado "Déjame ser franco", en inglés "Let Me Be Frank", haciendo un juego de palabras con su personaje de la serie House of Cards, Frank Underwood.

MIRA: Se estrena la última temporada de ‘House of Cards’ y Netflix tratará de sacar lo mejor tras el escándalo de Kevin Spacey

"Sé lo que quieres", dice Spacey mientras personifica a su personaje de Underwood. "Seguro que trataron de separarnos, pero lo que tenemos es demasiado fuerte, demasiado poderoso. Después de todo, compartimos todo, tú y yo. Te conté mis secretos más profundos y oscuros. Te mostré exactamente lo que las personas son capaces. Te molesté de manera sincera, pero sobre todo te desafié y te hice pensar. Y confiaste en mí, aunque sabías que no debías haberlo hecho. Así que no hemos terminado, sin importar lo que digan. Sé lo que quieres. Me quieres de vuelta".

También dice: "Te lo puedo prometer. Si no pago el precio por las cosas que ambos sabemos que hice, ciertamente no voy a pagar el precio por las cosas que no hice".

LEE: Colegas pero no amigos: Robin Wright y Kevin Spacey

No está claro si Spacey se está refiriendo a las numerosas acusaciones de mala conducta sexual que se le acusa desde octubre de 2017. Pidió disculpas al actor Anthony Rapp por sobrepasarse con el entonces menor de 14 años, hace unos 30 años, pero dijo que no recordaba el incidente.

Netflix despidió a Spacey en noviembre de 2017, tras un informe de CNN en el que varios miembros actuales y anteriores del personal de producción de "House of Cards" denunciaron acoso sexual. También se acusó a Spacey de agresión sexual. Spacey nunca ha respondido de manera directa a las acusaciones y ha permanecido fuera del alcance del público durante más de un año.

MIRA: Netflix paga millonaria factura por Kevin Spacey

Durante todo su video publicado en YouTube, Kevin Spacey está caracterizado como Frank Underwood. Mientras que Spacey está parado en la cocina, viste un delantal de Navidad y prepara una comida. El personaje fue asesinado en la sexta y última temporada de "House of Cards", que se estrenó el mes pasado.

Artemis Moshtaghian de la CNN contribuyó a esta historia.