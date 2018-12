Mariah Carey rompe un récord con su canción "All I Want for Christmas is You"

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Mariah Carey se ha encargado de que su canción "All I Want For Christmas Is You" sea prácticamente un "himno" de la Navidad.



MIRA: Mariah Carey reveló que tiene una enfermedad desde hace años

La canción es una de las preferidas a nivel global para celebrar la Navidad y si la pusiste en este diciembre, ayudaste a que el tema rompiera un récord.

Según cifras de Spotify, la canción alcanzó el primer lugar como la de más reproducciones en un solo día: 10,8 millones.

Han pasado más de 20 años desde su lanzamiento, pero All I Want For Christmas Is You" sigue estando año tras año entre las canciones más populares.

Actualmente está en el número 7 de la lista de los 100 más escuchados de la revista Billboard.

MIRA: Australia sufre una ola de calor extremo después de Navidad

En 2017 por primera vez entró en la lista de las 10 más escuchadas de Billboard.

De la canción se dice que fue escrita en 15 minutos y que el hombre disfrazado de Papá Noel que aparece en el video era Tommy Mottola, un empresario musical que fue esposo de Carey de 1993 a 1998.