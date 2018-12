19 cosas para esperar en 2019

¡Lo hiciste! Sobreviviste el paso del tiempo y llegaste a otro año, lo que significa que es hora de disfrutar del fugaz entusiasmo que viene con los nuevos propósitos y los nuevos planes y una vida sin toda la basura del 2018. Saborea ese sentimiento, porque antes de que te des cuenta, 2019 se volverá igual de agotador y extraño.

Sin embargo, HAY ALGUNAS cosas fascinantes, significativas, entretenidas y prometedoras que vienen y que seguramente serán momentos brillantes, sin importar lo que traiga el 2019. Vamos a disfrutarlas juntos.

1. Esperanza para el fin de la crisis opioide

No es ningún secreto que las muertes por opioides y las sobredosis se encuentran en niveles de crisis en Estados Unidos. Sin embargo, 2019 puede traer nuevas formas de combatir esta epidemia. Cada año, la Clínica Cleveland publica los avances médicos más importantes para el próximo año, y en lo más alto de su lista para 2019 se encuentran las terapias alternativas para el control del dolor. Básicamente, dado que la adicción a los opioides puede comenzar con opiáceos recetados, cosas como las pruebas genéticas para determinar la sensibilidad a los medicamentos pueden ayudar a identificar no solo a los pacientes con tales medicamentos, sino que dan una idea más precisa de cuánto prescribir. Por lo tanto, espera más de estos tipos de avances preventivos.

2. OTRO bebé de la realeza británica

Primero vino el amor, luego el matrimonio, y ahora el príncipe Enrique y la princesa estadounidense Meghan Markle esperan su primer bebé. Si bien la familia ha sido comprensible silente sobre la fecha exacta del nacimiento, podemos esperar una adición ridículamente hermosa a la línea de Windsor en algún momento de la primavera.

3. Todo impreso en 3D

¿Recuerdas cuando la impresión en 3D era solo una cosa genial que hacía tu amigo más rico y nerd? Ah, la juventud. Esperamos que el 2019 sea el año en que la impresión en 3D realmente se generalice. Estamos hablando de la bioimpresión 3D en el campo de la medicina, la impresión avanzada en metal en 3D que revolucionará la fabricación industrial e incluso la impresión en 3D más accesible en el hogar. Sí, el gigante de impresión Xerox se está incorporando al juego de impresión 3D y tiene planes de desarrollar una impresora 3D para el hogar este año.

4. Cinco eclipses

¿Recuerdas lo genial que fue el eclipse solar en América del Norte en 2017? Ahora el sur de Asia y América del Sur tendrán días con sol oculto. El 2 de julio, un eclipse solar total pasará sobre partes del sur de Chile y Argentina, y partes del Pacífico Sur. Luego, en diciembre, otro eclipse pasará por la Península Arábiga y se extenderá sobre áreas del sur de Asia.

A lo largo del año, habrá un total de cinco eclipses en todo el mundo, por lo que parece que necesitamos algún tipo de intercambio global de gafas para ver eclipses.

5. Copa del Mundo femenina

Seamos sinceros, la Copa Mundial Masculina de 2018 fue realmente el telonero para el evento principal: la Copa Mundial Femenina de la FIFA, que tendrá lugar en junio y julio de 2019. Los partidos se jugarán en toda Francia, cuyo equipo masculino ganó la Copa del Mundo de 2018. Los estadounidenses calientan sus voces para los molestos cánticos "U-S-A". El equipo femenino vuelve a la acción como campeonas defensoras.

Si el fútbol no es lo que te gusta, pero sí las Copas Mundiales, marca en tu calendario la Copa Mundial de Rugby, que tendrá lugar en Japón en septiembre, o si lo prefieres, la Copa Mundial de Cricket, que comenzará en Londres en mayo.

6. Conmemoraciones históricas significativos

Va a ser un año para los amantes de la historia. El 2019 marca el 75 aniversario del Día D y la batalla de Normandía. Si vives o viajas a Europa, espera muchas ceremonias y eventos significativos para marcar estos dos momentos importantes. Algunas compañías de viajes incluso ofrecen tours especiales para celebrar los aniversarios.

Para los quincuagenarios, también es un año especial: julio marcará el 50 aniversario de la misión Apollo 11, que puso a los dos primeros hombres en la luna.

7. Un año de dominio público

Sí, lo sabemos, las conversaciones sobre las complejidades de las obras de dominio público son infinitamente fascinantes y una excelente manera de asegurarnos de que nadie te hable en las fiestas. Pero en serio, esto es muy bueno. A partir del 1 de enero, cientos de miles de obras de arte, cine, literatura y música de 1923 entrarán en el dominio público. Las leyes de derechos de autor de EE.UU. son delicadas, pero la conclusión es que esta magnitud de obras de dominio público no ha ocurrido en 20 años. Obras de autores como Aldous Huxley, E.E. Cummings y H.G. Wells; la música de compositores como Bela Bartok, y algunas películas de Charlie Chaplin y Cecil B. DeMille serán más fáciles de acceder (legalmente), vender, comprar y disfrutar.

8. Una transición de poder en Japón

Japón hará historia cuando el emperador octogenario Akihito abdique en abril. Habrá un montón de eventos en todo el país en torno a su abdicación, y no solo porque el emperador de 83 años está terminando su reinado real después de casi tres décadas. Su hijo, el príncipe heredero Naruhito, asumirá el trono de inmediato en mayo. Por lo tanto, también será una celebración de una ascensión real que es, por supuesto, bastante importante.

9. Un campeonato de Fortnite de $ 100 millones

En caso de que tengas alguna duda de que eSports haya completado su dominio mundial, habrá un gran torneo de Fortnite en 2019 ¡con un bote de premios de 100 millones de dólares! Lo bueno de la Copa del Mundo de Fortnite es que, según Epic Games, no está enfocada en las grandes ligas ni en los jugadores profesionales: cualquier persona con una consola y habilidades buenas puede participar. Las rondas de clasificación ya han comenzado, pero continuarán durante la mayor parte de 2019 antes de culminar en el gran campeonato.

10. El gran cañón "cumple" 100 años

Obviamente, el Gran Cañón es mucho más antiguo que eso (alrededor de 6 millones de años), pero el 2019 cumplirá 100 años como parque nacional. El Servicio de Parques Nacionales está planeando un año de celebraciones para el centenario, por lo que si tienes la suerte de ir en esa dirección, será un viaje muy especial.

11. Una dominio de Disney en el cine

Si lo tuyo son las películas, fíjate en el asiento reclinable del teatro y deja que las franquicias de Disney se apoderen de tus ojos. Avengers: Endgame será una de las películas más esperadas (y emocionalmente exigentes) del año, y está programada para estrenarse en abril. Pero no te olvides de Captain Marvel, otra propiedad de Disney / Marvel que llegará a los cines en marzo.

Las versiones de acción en vivo de varios clásicos de Disney también se dirigirán a la pantalla grande, incluyendo El Rey León, Aladdin y Dumbo. Y, por supuesto, no podríamos seguir un año más, ni un minuto más, sin algunas noticias "congeladas". Si bien no hay mucha información sobre "Frozen 2", sabemos que la secuela llegará en algún momento de este año. Entonces, prepárense, padres, durante 15 años más de "Let it Go".

12. Nuevas atracciones de Star Wars en los parques de Disney

Disney World y Disneyland serán estarán acompañados de la fuerza este año, porque ambas ubicaciones abrirán nuevas atracciones temáticas de Star Wars en sus parques existentes en el otoño de 2019. "Star Wars: Galaxy's Edge" contendrá 5,6 hectáreas con todo tipos de actividades emocionantes y que les harán gastar mucho dinero a los jóvenes fanáticos de Star Wars que aún no se han deprimido por el exceso de comercialismo que ha sofocado la franquicia. "Galaxy's Edge" pondrá a los visitantes en el Planeta Batuu, entre "comerciantes deshonestos, droides y criaturas extrañas", que honestamente no suena muy diferente a cualquier otro día en un parque de Disney.

13. El año de la tabla periódica

Amantes de la ciencia, es su momento de brillar. El sistema de Dmitri Mendeleev que cambió el mundo cumple 150 años en 2019, y las Naciones Unidas lo han designado como el Año de la Tabla Periódica de Elementos Químicos. Eso significa que la ONU, junto con la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, hará evangelismo de la tabla periódica. Si eres profesor, padre u otro tipo de educador, es una gran excusa para que los jóvenes se familiaricen con uno de los avances químicos más críticos y unificadores. Si solo eres una persona normal, ¿por qué no volver a familiarizarse con la diferencia entre un metal alcalinotérreo y un gas noble? El conocimiento es poder.

14. El final de 'Game of Thrones' + una cantidad increíble de nuevos programas de TV

¿Estás listo para que increíbles programas de televisión te hagan estremecer el alma? 2019 va a ser tu año, entonces. La temporada final de "Game of Thrones" se estrena en abril, por lo que cualquier fan de GoT que conozcas será un aficionado loco y ansioso durante algunos meses.

Si la fantasía histórica épica no es lo tuyo, a) qué te pasa, y b) hay un montón de programas nuevos y emocionantes que te alejarán de la realidad si la necesitas. ¿Te gustan los reboots? Prueba con un renovado "Carmen Sandiego", "The Twilight Zone" o "Veronica Mars". ¿Programas basados ​​en cómics? Mira "Swamp Thing", una serie de terror basada en DC Universe, o "Stargirl", otra oferta de franquicia de DC. Si nada de eso te llama la atención, siempre hay una nueva temporada de "Stranger Things".

15. Algunos buenos libros

Si amas (o también si te sientes profundamente perturbado) por The Handmaid's Tale, ya sea que lo consumas a través de Hulu o con un libro de tapa dura, una secuela llegará a los estantes en 2019. The Testaments de Margaret Atwood será una historia 15 años después de los eventos de The Handmaid's Tale. Si bien el libro no está relacionado con el programa de televisión, Atwood dijo que estaba inspirado en los eventos actuales. "Todo lo que me han preguntado sobre Gilead y su funcionamiento interno es la inspiración para este libro", dijo cuando se anunció el libro en septiembre." ¡Bueno, casi todo! La otra inspiración es el mundo en el que hemos estado viviendo".

También están saliendo algunos libros de memorias realmente geniales: Amazing Fantastic Incredible, una memoria de Stan Lee, se publicará en enero. Otras memorias como las de Olivia Newton-John y la estrella de "This is Life" Chrissy Metz completan su lista de lectura.

16. Un museo de la Estatua de la Libertad

Cuando te canses de las cosas de "La guerra de las galaxias" en Disney, ¿por qué no ir a visitar a un héroe más terrestre? Un nuevo museo abrirá en Liberty Island en mayo de 2019 a los pies de la Estatua de la Libertad. El museo contará con exhibiciones sobre cómo se construyó la enorme estatua, así como una vista de cerca de la antorcha original de la estatua.

17. Grandes giras y grandes despedidas

Los fanáticos de Kiss tendrán una última oportunidad de rockear en vivo el año cuando la banda se embarque en su gira final de "One Last Kiss" a finales de enero. Planean 44 conciertos en toda América del Norte. Y sí, esta no es la primera vez que Kiss se despide, pero si eres un gran fanático, ¿por qué arriesgarte a perder la última aventura?

Elton John también planea comenzar su despedida titulada "Farewell Yellow Brick Road". Obviamente. Oh, ¿quieres una reunión? Tenemos solo dos palabras para ti: SPICE GIRLS.

18. Más reboots de los que podamos contar

Hablando de reuniones y todo eso, la fiebre de reboots del mundo del entretenimiento continuará sin cesar. ¿Las películas más esperadas? El reinicio de Clueless está en producción por parte del equipo que dio vida a "Girls Trip", que es escandalosamente divertida. Men in Black International traerá la franquicia de MIB de regreso, con Chris Hemsworth y Tessa Thompson. Y en la categoría de reboot del reboot, obtendremos otro Charlie's Angels, protagonizado por Kristen Stewart.

19. El mundo no terminará (probablemente)

Si tienes mentalidad de conspiración, o simplemente tienes una buena memoria cuando se trata de objetos astronómicos, puedes recordar que hace algunos años se predijo que un asteroide se acercaría a la Tierra en 2019, con una probabilidad muy pequeña de golpearnos y hacernos explotar en ardientes pedazos de polvo espacial. A pesar de las conspiraciones marginales de YouTube, la NASA ha desacreditado por completo esto y dijo que el asteroide volará con un margen de alrededor de 4,18 millones de km. Escucha, hay muchas cosas que tenemos que superar en 2019. No agreguemos un apocalipsis de asteroides a la lista.