Jair Bolsonaro toma posesión como presidente de Brasil el 1 de enero: esto es lo que debes saber

(CNN Español) - Jair Bolsonaro será oficialmente presidente de Brasil a partir de este 1 de enero luego de que tome posesión del cargo en una ceremonia en Brasilia, la capital.

Bolsonaro fue declarado ganador en una segunda vuelta electoral realizada el 28 de octubre.

El ex capitán de reserva del Ejército, con su discurso de tintes extremos, inauguró una nueva forma de hacer política en su país y prometió cambios profundos.

De acuerdo con Agencia Brasil, la ceremonia comenzará hacia las 2 p.m. hora local (11 a.m. ET), cuando Bolsonaro, acompañado de su esposa, Michelle, dejarían la residencia oficial de Granja do Torto.

Aproximadamente a las 11:30 a.m. ET, la pareja tomaría un auto Rolls-Royce, tradicionalmente descapotado - aunque no se ha anunciado si este año será un auto blindado –, para realizar un desfile rumbo hacia la Explanada de los Ministerios, según Agencia Brasil.

Hacia las 11:45 a.m. ET, la unidad del ejército "Dragones de la Independencia" y la policía federal acompañarán el desfile hasta el Congreso Nacional.

Se prevé que la sesión solemne para la toma de posesión en la Plenaria de la Cámara de Diputados se inicie a las 12 p.m. ET.

Bolsonaro sería investido y luego ofrecería un discurso al parlamento y a la sociedad. Después del congreso, Bolsonaro iría al Palacio de Planalto, hacia la 1 p.m. ET, para saludar a las tropas, de acuerdo con Agencia Brasil.

Ahí, el presidente saliente Michel Temer le pondría la banda presidencial a Bolsonaro, quien entonces debería nombrar a sus 22 ministros.

A las 4 p.m. ET, Bolsonaro se dirigiría al Palacio Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, donde está prevista una celebración.

La recepción continuaría hasta las 6 p.m. ET.