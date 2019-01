5 cosas que debes saber este 1 de enero: 5 cosas para hacer en 2019

Las series de televisión que van a terminar, los clásicos que vuelven, las elecciones en las que debes participar, las nuevas leyes que regirán, los eclipses que debes ver y los conciertos que no te puedes perder. Esto es lo que necesitas saber para comenzar el año. Primero la verdad.

1. Votar

Así está el calendario electoral para 2019: elecciones presidenciales en El Salvador, 3 de febrero; elecciones presidenciales en Panamá, 5 de mayo; elecciones generales en Bolivia, 19 de octubre; elecciones en Uruguay y Argentina, 27 de octubre.

Bolivia encara un 2019 crucial desde el punto de vista político debido a las elecciones presidenciales que se tendrán lugar el último domingo octubre. Evo Morales buscará la reelección para el que podría ser su cuarto mandato. Este proceso será crucial para la región en general. Los opositores a Morales protestaron cuando el Tribunal Supremo Electoral habilitó al presidente para una nueva postulación, con el argumento de que ese órgano estaba colaborando con él para perpetuarlo en el poder. La Constitución boliviana, reformada en 2009, establece que una persona no puede gobernar por más de dos períodos consecutivos. Morales ya había cumplido un mandato con la Constitución anterior.

Nayib Bukele, candidato presidencial para los próximos comicios de El Salvador, denunció un supuesto fraude por parte del Tribunal Supremo Electoral con el que se pretendería alterar el diseño de las papeletas, entre otras irregularidades. Fernando Argüello Téllez, magistrado del TSE, se defendió de las acusaciones en Conclusiones.

Los homicidios en Uruguay aumentaron un 66,4% entre enero y junio de 2018 en comparación con igual periodo del año previo. Es así como la seguridad pública promete estar en el centro del debate de la campaña para las elecciones presidenciales de octubre.

En Argentina, una encuesta de Analía del Franco Consultores aseguró que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ganaría en la primera vuelta de los comicios del 27 de octubre, pero que en la segunda vuelta resultaría electo el actual presidente Mauricio Macri. ¿Quiénes competirían contra los mandatarios? Jonatan Viale lo contó en su Perspectiva.

Por otro lado, Japón hará historia cuando el octogenario emperador Akihito abdique en abril. Su hijo, el príncipe heredero Naruhito, asumirá el trono en mayo.

2. Viajar

Empieza a planear tus próximas vacaciones desde ya.

Si no sabes a dónde ir en tus próximas vacaciones –porque, quizá, en estos días estás muy ocupado viviendo las vacaciones que te estás dando en este momento–, conoce qué dicen los editores de viajes de CNN sobre cuáles son los mejores viajes de 2018 y los mejores destinos para 2019. Una cosa más: vale la pena que mires esta lista de las 10 mejores ciudades para visitar en 2019, segúnLonely Planet.

Otra manera de pensar en ideas para tu próximo descanso es mirar las opciones de cruceros, con varias líneas que ofrecen innovaciones para la temporada 2019, como un museo de diseño italiano y hasta shows de Cirque du Soleil exclusivos a bordo.

Cuando hayas tomado la decisión de a dónde ir, mira esta lista de las 10 mejores aerolíneas del mundo para 2019, según AirlineRatings.com.

3. Ver

Alerta: la temporada final de "Game of Thrones" se estrenará en abril. Además, “Avengers: Endgame” será una de las películas más esperadas del año, y está programada para estrenarse en abril. Pero no te olvides de “Captain Marvel”, otra franquicia de Disney/Marvel que llegará a los cines en marzo.

Las versiones de acción en vivo de varios clásicos de Disney también llegarán a la pantalla grande, incluyendo “El Rey León”, “Aladdin” y “Dumbo”. Y si bien no hay mucha información sobre "Frozen 2", sabemos que la secuela llegará en algún momento de este año.

También habrá nuevas versiones de "Clueless", "Men in Black" y "Charlie's Angels".

Además: en 2019 podrás ver cinco eclipses y la Copa del Mundo femenina de la FIFA.

4. Celebrar

Los fanáticos de Kiss tendrán una última oportunidad de verla en vivo cuando la banda se embarque en su gira final de "One Last Kiss" en enero. Planean 44 conciertos en toda América del Norte. Y sí, esta no es la primera vez que Kiss se despide, pero si eres un gran fanático, ¿por qué arriesgarte a perder la última aventura? Elton John también planea comenzar su despedida titulada "Farewell Yellow Brick Road". Y mientras él dice adiós, las Spice Girls dicen hola de nuevo –así será su tour.

Además: entrarán a dominio público y serán más fáciles de acceder legalmente, vender, comprar y disfrutar, obras de autores como Aldous Huxley, E.E. Cummings y H.G. Wells; la música de compositores como Bela Bartok, y algunas películas de Charlie Chaplin y Cecil B. DeMille.

5. Conmemorar

El 6 de junio 2019 marcará el 75º aniversario del inicio de la operación Día D y la batalla de Normandía en la Segunda Guerra Mundial.

Julio marcará el 50º aniversario de la misión Apollo 11, que llevó a los dos primeros hombres en la luna.

El Servicio de Parques Nacionales de EE.UU. planea un año de celebraciones para el centenario de la creación del parque del Cañón del Colorado.

El sistema de Dmitri Mendeleev, que cambió el mundo, cumple 150 años. Las Naciones Unidas han designado a 2019 como el Año de la Tabla Periódica de Elementos Químicos.

A la hora del café

Año Nuevo, nuevas leyes

Entre las leyes que entrarán en vigor en 2019 hay una sobre inclusión de mujeres en las juntas directivas de las empresas en California, una que da más ayuda a los animales en los refugios y hasta una que permite a los cazadores vestir de rosa y no de naranja. Mira la lista aquí.

¿Avances en inmigración?

La retórica del presidente Donald Trump con respecto a la construcción del muro fronterizo es fuerte, pero podría ser la clave para llegar a un acuerdo en favor de algunos inmigrantes.

10 autos para 2019

Las tendencias de este año estarán en las camionetas y los motores híbridos y eléctricos.

CNN RADIO Argentina

La marca CNN llega a la radio en Argentina en 2019 con una programación puramente periodística.

Agenda astronómica

Una superluna llena de sangre y cinco eclipses están entre los eventos astronómicos que no te puedes perder en 2019.

5G

Los teléfonos 5G llegarán en 2019: ¿qué significa eso?

Cifra

(Visualiza aquí tu salario).

¿En qué país de Latinoamérica se gana mejor? Estos son los salarios mínimos para 2019 en la región.

Cita

“En este momento de la transición en las comunicaciones del Vaticano, creemos que es mejor que el Santo Padre sea libre por completo de reunir un nuevo equipo”.

Greg Burke, portavoz del Vaticano, quien sale del cargo junto a la española Paloma García Ovejero. 2018 fue un año infernal para el Vaticano: un cardenal prominente renunció en desgracia, cientos de clérigos católicos fueron acusados de abusar de niños y un exembajador del Vaticano instó al propio papa a renunciar.

Y para terminar…

Así se celebró el Año Nuevo 2019 en el mundo

Los primeros, como siempre, en recibir el Año Nuevo fueron Oceanía y Asia. Así se vivió la fiesta para recibir el 2019 alrededor del mundo.