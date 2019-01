Accidente de tren en Dinamarca deja varios muertos

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Seis personas murieron y 16 resultaron heridas en un accidente el miércoles por la mañana que involucró a un tren de cercanías en el puente Great Belt en Dinamarca, dijo la policía danesa.



El accidente, que involucró a dos trenes, ocurrió en un puente que unía las islas danesas de Zelanda y Funen, dijo una portavoz de la policía danesa. La policía fue llamada por primera vez a las 7:35 a.m. (1:35 am ET), dijo.

Los pasajeros han sido evacuados del tren, pero la policía y los equipos de rescate todavía están trabajando en el lugar.

Un portavoz de la compañía cervecera Carlsberg dijo a CNN que la cerveza Carlsberg se transportaba en un tren de carga por el puente.

"El tren transportaba nuestras mercancías aparentemente, pero no transportamos nuestras propias mercancías en Dinamarca", dijo Kasper Elbjorn de Carlsberg, que tiene su sede en Copenhague. La cerveza fue transportada por Deutsche Bahn Cargo Escandinavia, dijo.