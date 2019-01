5 cosas que debes saber este 3 de enero: Las 5 drogas más adictivas y burlas para Kim Kardashian

Una persona cercana a Kim Kardashian nos contó que ella tendrá un cuarto hijo –pero las burlas no son por eso, sino por un tuit–. Una violación en grupo en la noche de Año Nuevo estremeció a Argentina. Además, el enredo en el que está Perú por cuenta de las investigaciones de Odebrecht y mucho más… Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. Violación grupal en la noche de Año Nuevo

Cinco jóvenes fueron detenidos por abuso sexual con acceso carnal agravado, dijo la fiscalía. Según información de la policía de la provincia de Buenos Aires, dos de los imputados tienen 21 años, y tres tienen 23 años. Todos son oriundos de Mar del Plata. Los cinco jóvenes declararon este miércoles en la fiscalía y negaron que haya existido una violación, según la agencia Télam citando fuentes judiciales de la investigación.

Tras el brindis para recibir el 2019, una mamá se percató de la ausencia de su hija. Habían viajado a una zona de acampado conocida como El Durazno, en la ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires y se estaban alojando en uno de los bungalows de lugar, dijo Télam citando fuentes judiciales.

La mamá salió en búsqueda de su hija y la encontró en una carpa tipo iglú, de color azul, junto a cinco hombres alcoholizados. Llamó al 911, la policía llegó al lugar y detuvo a los acusados, mientras que la menor y su mamá radicaron la denuncia en la Comisaría de la Mujer. Las primeras pericias confirmaron que la menor presentaba lesiones en la zona vaginal, usuales en los casos de abuso sexual, según Télam.

2. Mal olor en los parques

Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes intentarán reabrir el gobierno este jueves, al votar las propuestas apenas unas horas después de que tomen el control, según confirmó un asesor demócrata a CNN.

Mientras tanto, muchos parques nacionales en EE.UU. han mantenido sus puertas abiertas, pero con muy pocos empleados, por cuenta del cierre de Gobierno. Es así como los encargados de la limpieza no están trabajando y la acumulación de basura y suciedad en los baños de los parques ya comenzó a afectar a los visitantes. Incluso, a pesar de que permanecieron abiertos en un inicio, los museos Smithsonian y el Zoológico Nacional de Washington, DC, cerraron sus puertas el miércoles cuando el cierre parcial del gobierno entró en su decimotercer día.

3. El ABC de Odebrecht en Perú

Quizá has oído que dos fiscales que investigaban la corrupción de Odebrecht en Perú fueron destituidos y luego esa decisión fue retractada. Trataremos de explicarte todo desde el principio: Marcelo Odebrecht, exdirector ejecutivo de Odebrecht, confesó ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que su empresa pagó en Perú hasta 29 millones de dólares en sobornos a sus autoridades, entre 2005 y 2014, es decir, durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Los tres exmandatarios niegan los señalamientos. Y a pesar de que no fue presidente en ese lapso de tiempo, Pedro Pablo Kuczynski también está siendo investigado en el caso, en específico por ser ministro de Economía de Toledo y presuntos vínculos entre Odebrecht y la firmas First Capital y Westfield Capital, vinculadas a él y a un exsocio suyo. Él ha negado siempre cualquier irregularidad en este caso.

Para desenmarañar todo esto, existe un Equipo Especial del Ministerio Público, encargado de más de 40 investigaciones, entre ellas, las de los cuatro expresidentes peruanos. A la cabeza de este equipo están Rafael Vela y José Domingo Pérez, dos investigadores que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, intentó retirar de sus cargos el 31 de diciembre pasado, pero el 2 de enero, después de que los fiscales que designó para el reemplazo rechazaran el cargo, mantuvo a Vela y Pérez en el equipo. Por su parte, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, presentó este miércoles un proyecto para declarar en emergencia al Ministerio Público tras la decisión del fiscal Chávarry.

4. Las drogas más adictivas

The Conversation, un medio de comunicación independiente sin ánimo de lucro, dice que hay varias formas de medir esto: en términos del daño que causa, el precio de venta, el grado en que activa el sistema de dopamina del cerebro, lo placentero, el grado de los síntomas de abstinencia y la facilidad con que se enganchará al fármaco una persona. Aquí están, según The Conversation, las cinco sustancias más adictivas.

5. Disparo en el tórax por la espalda

Hay un detenido por cuenta del asesinato de Alejandro Aparicio Santiago, quien murió poco después de tomar posesión como presidente municipal de Tlaxiaco, Oaxaca, este 1 de enero. Momentos antes de ser agredido a tiros, Aparicio Santiago se dirigió a sus seguidores y sus actividades fueron transmitidas en vivo a través de su página en la red social Facebook. La transmisión en su página continuaba cuando fue atacado cuando se dirigía a las oficinas municipales. El video muestra el traslado de Aparicio a un hospital local y capta cuando pobladores de la zona detienen a un individuo que habría disparado contra él, quien no ha sido identificado ni ha hecho declaraciones sobre los hechos.

A la hora del café

Saint, North, Chicago y…

Kim Kardashian y Kanye West están expandiendo su familia a través de una madre sustituta este año, según le dijo a CNN una fuente cercana a la pareja.

Fin a tradición sexista

En la India, una vieja tradición de siglos prohibía la entrada a un templo de las mujeres en edad menstrual, es decir, entre los 10 y 50 años. Pero ahora, luego de que la Corte Suprema de la India declarara inconstitucional esa prohibición, dos mujeres hicieron historia.

No a las mascotas de criadero

Una ley, que entró en vigor el 1 de enero en California, establece que las tiendas de mascotas solo podrán vender perros, gatos y conejos que vengan de refugios o de organizaciones de rescate de animales.

Más muertes en 2018, pero fue el año más seguro

Aquí te explicamos cómo es posible que, con más de 500 muertes registradas en 2018 en accidentes aéreos, el mismo año sea considerado como uno de los más seguros para la aviación comercial.

Cifra

15

Desde Miami a Tokio y de Brisbane a Nueva Delhi, algunos de los restaurantes más populares del mundo abrirán en 2019 en los locales más cool. Aquí están 15 de los mejores.

Cita

"Viendo BirdBox. Me gusta mucho. ¿Quién la ha visto?".

Kim Kardashian, el día de Año Nuevo, publicó un tuit sobre la película de Netflix que comenzó a transmitirse en todo el mundo el 21 de diciembre. Las burlas no se hicieron esperar.

Y para terminar…

Contacto con el hocico de un rinoceronte

Una niña resultó herida en la exhibición de rinocerontes en el Brevard Zoo en Florida este martes, según un comunicado del zoológico.