5 cosas que debes saber este 4 de enero: No termines en el hospital por unos memes

Ejecutaron al “Jack el Destripador” chino. Al parecer, hubo otra violación grupal en Argentina, Netflix tuvo que pedirle a la gente que no hicieran el Birdbox Challenge y te contamos cuál es la mejor dieta del mundo en este momento. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. México, izquierda; Brasil, derecha

La llegada de nuevos presidentes a México y Brasil cambió el espectro político de América Latina con Andrés Manuel López Obrador y Jair Bolsonaro. Se trata de los dos países con mayor población de la región y el giro fue de 180 grados: en México gobernaba el tradicional Partido Revolucionario Institucional (PRI), mientras que en Brasil la izquierda y el centro-izquierda gobernaron durante más de 20 años.

Colombia, Perú y Chile también cambiaron de gobierno el último año y el mapa podría seguir cambiando en 2019, con las elecciones en El Salvador, Panamá, Guatemala, Uruguay, Argentina y Bolivia. Aquí tenemos un gráfico para que visualices con claridad el mapa político de América Latina para 2019.

2. Histórico

Nancy Pelosi, representante de California por el partido demócrata, fue elegida presidenta de la Cámara de Representantes este jueves, tomando el control del mazo por segunda vez después de convertirse en la primera mujer en ostentar este cargo de 2007 a 2011. Pero lo histórico también viene con estos datos: al Congreso estadounidense de 2019 llegaron muchas más mujeres que en el pasado. Además, por primera vez llegaron mujeres nativas estadounidenses, más latinas, miembros de la comunidad LGBT y la más joven elegida para este cargo. Ningún otro Congreso de la historia de EE.UU. había sido como este.

Se espera que los demócratas en la Cámara de Representantes hagan una fuerte oposición a la administración del presidente de EE.UU., Donald Trump. Ya se han hecho esfuerzos para que varios funcionarios delgabinete se presenten ante el Congreso, exigirles sus declaraciones de impuestos e investigar los tratos comerciales del presidente y su equipo antes y durante su presidencia.

Trump, alguien nuevo en la política antes de las elecciones de 2016, nunca ha tenido que lidiar con este tipo de oposición. Así se ve el panorama.

3. Otra presunta violación grupal en Argentina

Después de conocerse que una menor de 14 años fue presuntamente violada por cinco hombres la noche de Año Nuevo en Argentina, una fuente policial confirmó a CNN que una joven de 15 años denunció ante la justicia quesiete hombres habrían abusado de ella en la localidad de Villa Elisa, en la provincia de Buenos Aires. La fuente policial indicó que no se pudo constatar que hubo abuso sexual con acceso carnal, sin embargo, la menor presentaba marcas en su cuello. La chica narró a las autoridades que siete personas encapuchadas, que se comunicaban entre ellos con señas, la interceptaron la madrugada del 1 de enero y la llevaron a un terreno baldío, donde habrían ocurrido los hechos. Hasta el momento los individuos no han sido identificados.

4. 376 inmigrantes muertos

Según el Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones, el paso fronterizo entre México y Estados Unidos es uno de los más peligrosos del mundo después del Mediterráneo y África, con cifras que muestran que en 2018 murieron 376 inmigrantes. En 2017 la cifra fue de 415 migrantes muertos en esta frontera; en 2016, 401; en 2015, 399; y en 2014, se registraron 306 muertes en el corredor migratorio de México y Estados Unidos. ¿De dónde eran los migrantes que murieron en 2018? Aquí, otros detalles del informe.

5. ¿Guerra comercial perdida?

Kristina Hooper, principal estratega de mercado global de Invesco, escribió para CNN Business: “Estados Unidos tiene problemas legítimos con China: preocupaciones válidas sobre el acceso a los mercados y las violaciones de la propiedad intelectual. Sin embargo, debe perseguirlos con la Organización Mundial del Comercio, no a través de aranceles. La utilización de aranceles solo permite la adopción de represalias por parte de China. Y China tiene un gran arsenal de armas, más allá de los aranceles, que puede utilizar contra Estados Unidos”. Estas son las armas a las que Hooper se refiere.

A la hora del café

Apple, en problemas en China

Apple advirtió a los inversionistas que esperen ventas más bajas en el último trimestre del 2018 por las ventas del iPhone "menores a las anticipadas" en China. ¿En cuánto cayeron las acciones y qué valor de mercado tiene hoy la empresa?

Birdbox Challenge

Si eres una de las más de 45 millones de personas que ha visto la película Birdbox, Netflix tiene un mensaje para queno vayas a sufrir un accidente.

La mejor dieta es…

Por primera vez, la Dieta Mediterránea ha ganado el oro como la mejor dieta general del año en los rankings anunciados el miércoles por US News and World Report. Si no la conoces, aquí te puedes enterar por qué es tan buena como dicen.

Encuentran yate 8 años después

Apareció el yate de 12 metros de la marinera estadounidense Abby Sunderland, quien intentó ser la persona más joven en navegar alrededor del mundo en 2010. Así quedó después de años a la deriva.

Cifra

20

Estas son las aerolíneas más seguras para viajar en 2019, según AirlineRatings.com. ¿Cuál encabeza el listado? Averígualo, empieza con “Q”.

Cita

"El sospechoso tiene una perversión sexual y odia a las mujeres".

La policía de Baiyin, China, sobre un asesino en serie llamado por la prensa de su país como “Jack el Destripador”, que violó y asesinó a 10 mujeres y una niña en el noroeste del país. El hombre fue ejecutado, informaron los medios estatales. Todas sus víctimas tenían esto en común.

Y para terminar…

Varios contenedores cayeron al agua y...

Mira cómo luce una playa en Holanda llena juguetes, sillas e, incluso, televisores de pantalla plana, producto de la pérdida de un carguero.