Diario The New York Times se disculpa por incluir en su crucigrama una palabra ofensiva para la comunidad hispana

(CNN Español) - El editor de crucigramas del periódico The New York Times, Will Shortz, emitió una disculpa por haber usado una palabra ofensiva para varios miembros de la comunidad hispana, especialmente porque se usa en Estados Unidos para referirse de manera despectiva a los mexicanos.



La disculpa, que fue publicada este martes en la cuenta de Twitter verificada de NYTimes Wordplay, decía que Shortz sentía mucho la “perturbación” que había causado el uso de la palabra.

El editor argumentó que nunca antes había escuchado ese insulto y que tampoco conocía a nadie que lo usara.

“Mi pensamiento, correcto o equivocado, es que cualquier significado benigno de una palabra puede ser usada para un crucigrama… Quizá deba repensar esta opinión si varios lectores se ofenden. Quiero que se concentren en el crucigrama en vez de estar perturbados por temas aparte. Pero les aseguro que este punto de vista es expresado de corazón. Mientras tanto, para cualquier lector que se haya ofendido por el crucigrama de hoy, le pido disculpas”, cerró.