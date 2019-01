El secreto de los Globo de Oro: casi nadie mira a los favoritos (y estos son)

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Los premios Golden Globe Awards 2019 se llevarán a cabo este domingo por la noche y, según una encuesta realizada por Hollywood Reporter el mes pasado, el favorito al Mejor Drama parece ser "The Americans" de FX, que concluyó su sexta y última temporada este año, mientras que la elección favorita para Mejor Comedia parece ser "The Marvelous Mrs. Maisel" de Amazon, que barrió en los Emmy en septiembre pasado.

Hay muchas interpretaciones posibles de esta encuesta y lo que podría significar para nuestro contexto cultural actual. La primera y más obvia conclusión es que estos dos programas son piezas de la época: "The Americans" tiene lugar en la década de 1980, mientras que "Mrs. Maisel" se desarrolla en la década de 1950.

¿Las elecciones de estos programas sugieren que las audiencias estadounidenses quieren escapar de nuestro presente cargado y divisivo? Posiblemente. Esta teoría se sostiene si tomamos en cuenta el hecho de que "The Good Place" estaba justo detrás de "Mrs. Maisel" en la categoría de comedia, y ese programa se ambienta en el futuro. Y luego está la mejor opción para la Mejor Miniserie de Televisión, "El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story", que se basa en eventos que tuvieron lugar hace 20 años.

LEE: Todo listo para la entrega número 76 de los Globo de Oro

El argumento del escapismo no es novedoso cuando se habla del consumo de la cultura pop estadounidense. Pero también es algo problemático porque si bien "Mrs. Maisel" es ciertamente un programa divertido que nos hace reír y sentirnos bien, "The Americans" no es para nada escapista. No representa la era de Reagan con lentes de color rosa, y ni el comunismo ni el capitalismo salen como un sistema moral político-económico. Como escribí el año pasado, el programa trata sobre la muerte de la ideología en gran escala, la lenta y dolorosa comprensión de que quizás nuestros (anti) héroes han sacrificado todo (es decir, sus hijos) por un sistema podrido y corrupto.

Al igual que muchos dramas aclamados por la crítica de la última década, "Mad Men", "The Leftovers", "Halt" y "Catch Fire", "The Americans" nunca fue un programa particularmente popular o ampliamente visto. La audiencia disminuyó constantemente después de la temporada uno, lo que culminó en un promedio que cayó muy por debajo del millón de espectadores en su temporada final. Sin embargo, tenía una base de seguidores ferozmente leales y, pese a la escasa audiencia, los críticos elogiaron la temporada final, en particular el final de la serie, casi por unanimidad. Pocos no estuvieron de acuerdo en que los escritores Fields y Joe Weisberg habían logrado la hazaña casi imposible de un final completamente inesperado (en serio, ¿quién pensó que este show terminaría con un episodio sin sangre?).

Todo esto es para decir que es sorprendente que los encuestados elijan "The Americans" como Mejor Drama sobre todos los demás programas. Menos sorprendente, quizás, cuando consideras que ganó con solo el 16% de los votos. De hecho, solo el 19% de los encuestados había visto parte o todo el programa, y ​​el 47% de ellos nunca había oído hablar de él. A pesar del hecho de que más personas habían oído hablar de "Bodyguard" (58% frente a 53% para "The Americans"), el programa de Netflix ocupó el segundo lugar en la encuesta.

Lo que es notable es que aún había mucho menos reconocimiento de nombre para muchos de los otros contendientes del Mejor Drama, como el innovador espectáculo "Pose" (78% de los encuestados no había oído hablar de él), la fabulosa "Killing Eve" de la BBC América (66%), y el excelente "Homecoming" de Amazon (59%). También vale la pena mencionar que "The Americans" es el único nominado que no está en su primera temporada, evidencia de la inclinación de los Globos de Oro a nominar nuevos espectáculos brillantes.

De manera similar, "Mrs. Maisel" disfrutó del reconocimiento de nombre acumulado cuando casi barrió a los Emmy en septiembre, ganando la Mejor Comedia junto con la Mejor Guión, Dirección, Actriz y Actriz de Reparto, todas en las categorías de series de comedia. No obstante, solo el 13% de los encuestados había visto el programa y más de la mitad no reconoció su nombre.

El reconocimiento del nombre también pareció ser relevante con respecto a los actores elegidos para ganar los Globos de Oro: Jason Bateman, Elizabeth Moss, Jim Carrey y Kristen Bell. Todos estos actores han establecido carreras (algunas se remontan a décadas) y muchos han tenido papeles protagónicos en programas anteriores. ¿De qué otra manera explica la selección de Jim Carrey a pesar del hecho de que un increíble 79% de los encuestados ni siquiera había oído hablar de "Kidding", el programa al que está nominado?

De hecho, la mayor sorpresa de la encuesta de Hollywood Reporter se encuentra en la última línea de cada pregunta, la opción "No sé / No hay opinión", que representa el mayor número de encuestados para la mayoría de las preguntas. Más del 50% de los encuestados nunca había oído hablar de la mayoría de las series nominadas. Esto no presenta un retrato de un público bien informado. Por supuesto, una de las razones obvias para esto es que todos nos estamos ahogando en el contenido y, a menudo, ¡estamos paralizados por las cientos de opciones para ver qué ver a continuación! La fragmentación significa que las personas ya no están viendo el mismo programa al mismo tiempo.

Pese a nuestros hábitos actuales de consumo, el hecho de que más de la mitad de las personas encuestadas no reconoció los nombres de las series nominadas también sugiere una gran brecha entre lo que los críticos y un pequeño número de aficionados consumen en la televisión, y lo que el público en general está viendo. Por lo tanto, no importa cuánto nos obsesionemos yo u otros críticos con la perfección que fue "START", el final de la serie de "The Americans", la realidad es que muy pocas personas vieron un programa que seguramente se ubicará entre los diez primeros (tal vez entre los cinco) mejores dramas de televisión de todos los tiempos.

Si es una indicación del momento actual, los organizadores de los Premios de la Academia estaban tan preocupados por la falta de relevancia de ese premio entre el público en general que anunció su intención de crear un nuevo premio: la película más popular. Luego dio marcha atrás después de la protesta generalizada y la disidencia interna entre los miembros, aunque la puerta quedó abierta para reintroducir la idea en el futuro. Independientemente de lo que la Academia decida finalmente, no hay escapatoria al hecho de que los premios como los Oscar y los Globos de Oro probablemente siempre serán vistos como algo elitistas y "fuera de contacto" con los hábitos de visualización del público en general.

LEE: Guía para seguir los Globo de Oro 2019

Esto no significa, sin embargo, que los organismos nominales o los críticos deben complacer a lo que es más popular. Como sabemos, muchas de las grandes obras de arte y música no fueron totalmente apreciadas durante la época en que fueron creadas. Pero incluso si programas como "Mad Men" y "The Americans" nunca ganan la popularidad póstuma de una pintura de Van Gogh, e incluso si la mayoría de las personas que sintonizan con los Globos de Oro estarán más interesadas en los atuendos de las estrellas que en los shows nominados y actuaciones, todavía hay valor en reconocer y premiar su arte. El 16% de los encuestados que votaron por "The Americans" en esta encuesta puede que ni siquiera hayan visto el programa, pero si hay algo de justicia, la serie (y su estrella femenina, Keri Russell) ganarán el domingo por la noche.