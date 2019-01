Los presidentes que sí irán a la toma de posesión de Nicolás Maduro

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Lo más importante

Para este acto, que ha sido rechazado por la comunidad internacional, apenas un puñado de mandatarios han confirmado su asistencia

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue criticado pues no firmó el documento del Grupo de Lima, y aún no se ha confirmado si asistirá o no al evento

Los presidentes de Cuba, Bolivia y Nicaragua asistirá