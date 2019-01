La defensa de Kevin Spacey afirma que el acusador de agresión sexual estaba coqueteando con él

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - El equipo de defensa de Kevin Spacey argumenta en una nueva presentación legal que el camarero que acusa al actor de asalto coqueteó con Spacey esa noche. "Por su cuenta, no objetó el supuesto roce, no le pidió (a Spacey) que se detuviera y no se apartó de la situación", escribieron los abogados de Spacey Alan Jackson y Juliane Balliro en la presentación el lunes.

La presentación judicial, en la que se pide al tribunal que conserve textos y evidencia digital entre el ayudante de camarero y su novia, representa la primera gran defensa de Spacey en el caso.

Spacey, el actor de 59 años, fue procesado el lunes en el tribunal de Nantucket acusado de agresión indecente y agresión violenta. Su defensa presentó una declaración de inocencia en su nombre.

El incidente presuntamente ocurrió en julio de 2016. El ayudante de camarero se adelantó a la policía más de un año después. Le dijo a la policía que lo hizo porque no quería que le pasara a otra persona lo que le sucedió a él, dice la denuncia.

La presentación del lunes muestra varios argumentos que intentan atacar la credibilidad del ayudante de camarero, en un esfuerzo por poner en duda lo sucedido esa noche en Nantucket.

"(Las) acciones admitidas durante e inmediatamente después del supuesto encuentro de tres minutos son completamente inconsistentes con una víctima de agresión sexual", escribieron los abogados en el documento.

Los expertos rechazan la idea de que todas las víctimas de agresión sexual actúen de la misma manera. Por ejemplo, durante el juicio de asalto de Bill Cosby, la psiquiatra forense Barbara Ziv testificó que, en general, es normal que las víctimas de asalto sexual denuncien agresiones a la policía mucho después del incidente.

"Culpamos a las víctimas por no ser el tipo de víctima que creemos que deberían ser", dijo Ziv en ese momento. "Es parte del mito de la violación que las víctimas denuncien con prontitud y muestren una serie de síntomas".

¿Qué dicen los fiscales?

Los cargos se deben a un incidente ocurrido en julio de 2016 en el Club Car, un restaurante y bar de Nantucket. La denuncia penal dice que Spacey compró una serie de bebidas para el joven de 18 años. Después de cerca de una hora de interacción, Spacey se frotó el pene del ayudante y se lo sacó de los pantalones durante tres minutos, le dijo el joven a la policía.

La demanda dice que el joven de 18 años se hizo amigo del actor, conocido por sus papeles en la película The Usual Suspects y en la serie de Netflix "House of Cards". El turno del ayudante de camarero terminó a la medianoche, después de lo cual se cambió de ropa y comenzó a hablar con Spacey.

Según la denuncia, el camarero le dijo a la policía que Spacey le había comprado varias bebidas alcohólicas, le alardeó del tamaño de su pene e intentó que volviera a la casa del actor más tarde.

Cuando los dos se acercaron al piano en el bar, Spacey se acercó y comenzó a frotar el muslo del ayudante de camarero, dice la denuncia. Spacey luego desabrochó los pantalones del acusador y frotó su pene, dentro y fuera del pantalón, durante unos tres minutos, le dijo a la policía.

El camarero filmó una parte breve de la presunta palpación en Snapchat y envió el video a su novia, según la denuncia. En una entrevista con la policía, los investigadores le mostraron el vídeo al camarero y confirmaron su ropa y la de Spacey esa noche.

Cuando Spacey se fue al baño, el ayudante de camarero salió del bar y se fue a casa, según la denuncia.

¿Qué dice la defensa?

Sin embargo, la presentación de la defensa destacó otros aspectos de la denuncia penal y no estuvo de acuerdo con las acusaciones del empleado.

"(Sus) afirmaciones infundadas, posteriores al hecho, de agresión sexual son evidentemente falsas", escribieron los abogados.

Los fiscales reconocen que el ayudante de camarero mintió sobre su edad a Spacey, dijo que tenía 23 años, y dijo falsamente que era estudiante de la Universidad de Wake Forest. La defensa también señaló que el camarero "agradeció" las bebidas de Spacey, le permitió rodearlo con el brazo, dejó el bar para fumarse un cigarrillo y le dio su número de teléfono.

"En el mejor de los casos, esto describe a dos personas involucradas en un coqueteo mutuo y consensual, nada más", escribe la defensa.

La demanda penal, presentada a fines de diciembre, incluye varios testigos que dicen que vieron a Spacey y al ayudante de camarero juntos en el Club Car. Pero la defensa señala que ninguno de los testigos afirmó haber visto personalmente un asalto.

Además, la defensa dijo que el breve video de Snapchat "no muestra nada que pueda describirse remotamente como comportamiento agresivo", argumenta la defensa.

El objetivo principal de la presentación legal de la defensa es preservar la evidencia sobre lo que el camarero envió por mensaje de texto y Snapchat sobre esa interacción con Spacey.

Su novia le dijo a la policía que había recibido un Snapchat sobre Spacey que decía: "Tocando la parte delantera de los pantalones del ayudante de mesero por la entrepierna". Cuando se le preguntó más tarde sobre el vídeo de Snapchat, ella dijo que "solo lo ha visto dos veces y no ha podido dar más descripción que una mano tocando los pantalones del ayudante de mesero".

"Todos los mensajes de texto y mensajes instantáneos enviados durante y después del presunto incidente son relevantes para la cuestión del consentimiento y si la falta de consentimiento se comunicó justamente a (Spacey)", escriben los abogados de la defensa.