Trump: Diría que casi estoy seguro de que declararé la emergencia nacional

Es el día número 20 del cierre y no se vislumbra una solución

(CNN) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que podría declarar una emergencia nacional en la frontera sur en medio de un callejón sin salida con los demócratas por la necesidad de un muro.



"Tengo el derecho absoluto de declarar una emergencia nacional", dijo Trump después de afirmar, correctamente, que otros presidentes lo han usado, algunos con bastante frecuencia.

"No lo he hecho todavía. Puede que lo haga. Si esto no funciona, probablemente lo haré. Casi diría que definitivamente", dijo el presidente.

Cuando se le preguntó por qué no lo había declarado ya, Trump dijo: "Porque me gustaría hacer el trato a través del Congreso, y porque tiene sentido hacerlo a través del Congreso".

Dijo que "la ruta fácil" sería simplemente llamar a la emergencia nacional.

¿Por qué esto es significativo?

Al declarar una emergencia nacional, los aliados de Trump esperan que pueda encontrar los fondos necesarios para construir el muro sin la autorización del Congreso. Los republicanos más experimentados, sin embargo, han advertido que esto es una mala idea.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, expresó el jueves que estaba preocupado por esa posibilidad, y dijo que podría terminar enredado en los tribunales y sentaría un precedente preocupante.

"Francamente, no estoy loco por ir por ese camino", dijo Thune a CNN. "Inevitablemente, sospecho que podría ser desafiado en la corte".