5 cosas que debes saber este 11 de enero: La polémica posesión de Maduro y la emergencia nacional de Trump

La comunidad internacional aísla a Maduro, Trump le coquetea a la emergencia nacional y en México varios estadounidenses que se practicaron cirugías contrajeron infecciones bacterianas.

1. La polémica posesión de Maduro

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro comenzó este jueves un nuevo período en el poder, en medio de un repudio internacional encabezado por la OEA, que acordó "no reconocer la legitimidad" de su mandato, y de medidas tan contundentes como la adoptada por el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, quien anunció que su país rompe relaciones diplomáticas con Venezuela. Además, la Unión Europea y Estados Unidos desconocen la reelección de Maduro y han prometido tomar medidas diplomáticas contra su Gobierno, como ya lo hizo el Grupo de Lima, que impedirá la entrada de altos funcionarios del régimen venezolano a sus países.

En su discurso, Maduro calificó su posesión como "un acto de paz" y denunció que Venezuela es "el centro de una guerra internacional del imperialismo norteamericano y sus gobiernos satélites que han pretendido convertir una toma de posesión formal, protocolar, legal, constitucional, pacífica en una guerra mundial contra nuestro país".

Con una economía colapsada, que no muestra signos de tocar fondo, y cuya inflación podría llegar a 10 millones por ciento este año, según predicciones del Fondo Monetario Internacional, la pregunta obligada es: ¿hacia dónde va la Venezuela de Maduro?

2. Trump y la emergencia nacional

El presidente Donald Trump está coqueteando con la idea de declarar un estado de emergencia nacional para conseguir los recursos económicos que permitan la construcción de su anhelado muro fronterizo, pese a que los demócratas —que ahora tienen la mayoría en la Cámara de Representantes— consideran que el mandatario no tiene autoridad para hacerlo.

"Tengo el derecho absoluto de declarar una emergencia nacional", dijo Trump este jueves, previo a su visita a la frontera, tras afirmar que otros presidentes lo han hecho, algunos con bastante frecuencia. “Yo no lo he hecho todavía… porque me gustaría hacer el trato a través del Congreso".

Al declarar una emergencia nacional, los aliados de Trump podrían encontrar los fondos necesarios para construir el muro sin la autorización del Congreso. Los republicanos más experimentados, sin embargo, han advertido que esto es una mala idea.

3. ¿Cirugías infecciosas en México?

"Pseudomonas aeruginosa". Ese es el nombre de una bacteria resistente a los antibióticos y que ha causado infecciones a algunos estadounidenses que se han sometido a cirugías en Tijuana, México, según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en EE.UU. o CDC.

Todos los viajeros diagnosticados con las bacterias potencialmente mortales se realizaron procedimientos médicos invasivos, siendo el más común la cirugía para perder peso. Los CDC no indicaron cuándo se realizaron las cirugías ni cuántos pacientes se contagiaron, aunque precisaron que casi la mitad de los pacientes infectados se había sometido a cirugía en el Hospital Grand View de Tijuana; el resto se practicó cirugías en otros hospitales y clínicas de la zona.

4. 'Fake news' a los 65 años

Primero, la buena noticia: la gran mayoría de los usuarios de Facebook no compartieron ninguna noticia falsa durante las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos.

Pero según un estudio que analiza las publicaciones de los usuarios en Facebook durante ese tiempo identificó que quienes compartieron muchas de esas historias falsas pertenecen al grupo de edad de personas mayores de 65 años.

En promedio, esos usuarios de Facebook compartieron casi siete veces más artículos de dominios de noticias falsas que el grupo de edad más joven, según un estudio publicado el miércoles en Science Advances, una revista avalada por expertos. La diferencia en el intercambio de noticias falsas entre los mayores de 65 años y los más jóvenes fue "grande y notable". Alrededor del 11,3% de las personas mayores de 65 años compartieron enlaces de un sitio de noticias falsas, mientras que sólo el 3% de los que tenían entre 18 y 29 años lo hicieron, dijeron los autores al diario The Washington Post.

5. Y ahora ¿quién podrá repoblarnos?

La tasa de fertilidad en Estados Unidos está por debajo del nivel necesario para reemplazar a la población, según un informe del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, que indica que en 2017 el índice de fecundidad total fue de 1.765,5 nacimientos por cada 1.000 mujeres. Esto es un 16% menos del nivel necesario para que una población se remplace a sí misma: 2.100 nacimientos por cada 1.000 mujeres, cifra que sólo experimentaron los estados de Utah y Dakota del Sur.

El informe también muestra diferencias en las tasas de fertilidad total por razas: las mujeres hispanas fueron el único grupo étnico en alcanzar o superar esta cifra en 29 estados. La tasa de fecundidad más alta se registró en Alabama, con 3.085 nacimientos, y la más baja en Vermont, con 1.200,5, por cada 1.000 mujeres.

A la hora del café

Vida primitiva en el exoplaneta más cercano

Los astrónomos creen que la súper Tierra llamada Barnard b, recién descubierta, a sólo seis años luz de distancia, podría albergar alguna forma de vida.

¿Vas a jubilarte? ¡Múdate a Panamá!

¿Dónde planeas retirarte? Muchos suelen decir que el mejor sitio es Florida, en EE.UU. ¿pero hay algún país ideal? Sí, y queda en Latinoamérica. Según la revista International Living, es Panamá, por razones de peso.

La expulsaron por menstruar y murió

Una madre nepalí y sus dos hijos fueron hallados muertos esta semana, después de haber sido expulsados de su hogar familiar, como parte de una práctica criminalizada, en la que la mujer debe dormir sola durante su ciclo menstrual.

¿Puedes escucharme ahora?

Muy lejos de nuestra galaxia, la Vía Láctea, algo está provocando que se repita el envío de cortas ráfagas de ondas de radio al espacio. Y no es la primera vez.

Las apuestas por la marihuana

La marihuana gana terreno y las grandes empresas de consumo han empezado a notarlo. El mercado del cannabis en Estados Unidos alcanzará los 80.000 millones de dólares para 2030, según la analista Vivien Azer de Cowen & Co. Las apuestas crecen.

La cifra del día

200 millones de años

La edad calculada de un reptil marino descubierto en Inglaterra y cuyo cráneo fue reconstruido por científicos de la Universidad de Manchester.

La cita del día

"Yo encuentro que China, francamente, en muchos sentidos, es mucho más honorable que Chuck y Nancy".

Donald Trump, en diálogo con reporteros, al referirse a los frustrados diálogos con los líderes demócratas Chuck Schumer y Nancy Pelosi para poner fin al cierre parcial del Gobierno.

Y para terminar…

La muerte en vivo

Autoridades de la ciudad de Paterson, en Nueva Jersey, buscan respuestas a la muerte de Jameek Lowery, de 27 años, quien transmitió sus últimos momentos antes de morir.

