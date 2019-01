Jayme Closs: Encuentran con vida a niña de 13 años que desapareció tras asesinato de sus padres

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Jayme Closs, una niña de 13 años que desapareció después de que sus padres fueran hallados muertos en su casa en el noroeste de Wisconsin, fue encontrada con vida, dijo el Departamento del Sheriff del condado de Barron.

El Departamento del Sheriff del condado de Douglas en Wisconsin notificó el jueves al Departamento del Sheriff del condado de Barron que habían localizado a Jayme con vida.

La encontraron el jueves por la tarde en Gordon, Wisconsin, un pueblo a poco más de 100 kilómetros al norte de donde se vio a Jayme por última vez, dijo la Oficina del Sheriff del condado de Douglas.

Un sospechoso fue detenido aproximadamente 10 minutos después de que las autoridades encontraran a Jayme, dijo la oficina del alguacil.

No hay más detalles disponibles de inmediato, pero las autoridades dijeron que ofrecerán una conferencia de prensa el viernes por la mañana.

La tía de Jayme, Sue Allard, dijo que su sobrina estaba en el hospital la noche del jueves.

"Hubo rumores hoy temprano, y oré y oré, y los rumores no resultaron ciertos", dijo Allard a la reportera Mary McGuire de WCCO, afiliada de CNN. "Y me encerré completamente. Pensé que hoy iba a ser el día, y dos horas después me enteré de que la habían encontrado y no puedo creerlo".

Jayme desapareció el 15 de octubre, y sus padres, James y Denise Closs, fueron hallados muertos por disparos en su casa cerca de Barron, un pueblo de 3.300 habitantes en el noroeste de Wisconsin.

Investigadores dicen que una misteriosa llamada al 911 llevó a los agentes a descubrir los cadáveres. La llamada se "rastreó" hasta la casa de los Closs. Cuando el operador llamó de vuelta, un mensaje de voz indicó que el teléfono pertenecía a Denise Closs. El registro no indica quién realizó la llamada al 911, pero el operador escuchó gritos de fondo.

La policía llegó al lugar, donde encontró que la puerta había sido abatida, pero no había nadie allí. Los investigadores dijeron que creían que Jayme estaba en casa durante el tiroteo.

"Finalmente queremos agradecer especialmente a la familia por su apoyo y paciencia mientras este caso estaba en curso. Prometimos regresar a Jayme a casa y esta noche cumpliremos esa promesa. ¡Desde el fondo de mi corazón, MUCHAS GRACIAS!", dijo el alguacil del condado de Barron, Chris Fitzgerald, en un comunicado.

"Este caso ha sido muy doloroso para la familia, así que por favor respeten su privacidad y los volveremos a encontrar más tarde esta noche".

Miles de personas se unieron a los grupos de búsqueda durante meses mientras los investigadores recibían miles de informes. El FBI ofreció una recompensa en efectivo por la información sobre el paradero de la menor y también se instó a los cazadores de la zona a buscar pistas.

En los días posteriores a la desaparición de Jayme, las autoridades dijeron públicamente que creían que ella estaba viva y en peligro.

Barron, una ciudad con una extensión menor a 2,5 kilómetros cuadrados, tiene una población de alrededor de 3.300 habitantes, según cifras del Censo de EE.UU. Se encuentra a una hora y 50 minutos en coche desde Minneapolis, y a unos 50 minutos de Eau Claire, Wisconsin.

Melanie Whitley de CNN contribuyó con este informe.